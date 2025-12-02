El ZAISA-Txingudi se rezagó 26-0 y no pudo evitar su tercera derrota seguida También perdió el equipo femenino BIOK-Txingudi, que se ha quedado en el último puesto de la tabla

EL ZAISA-Txingudi empezó la liga sin derrotas en tres jornadas y ahora ha perdido tres partidos.

Iñigo Aristizabal IRUN. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

Mal fin de semana para los dos equipos sénior del Txingudi Rugby Taldea, con derrotas claras. El ZAISA-Txingudi masculino perdió 59-26 en su visita al Iruña, al que aventajaba en tres puntos y que le ha cogido la delantera. La clave de la tercera derrota consecutiva de los irundarras estuvo en una primera media hora para olvidar, encajando cuatro ensayos y tres transformaciones para ver cómo el marcador se dispraba a 26-0.

En el minuto treinta llegó la primera anotación visitante, con ensayo de Aitor Asurmendi, pero el dominio de los navarros era tal que lograron tres ensayos más y se fueron al descanso con un sonoro 45-5.

El equipo irundarra volvió de vestuarios con ganas de dar la vuelta a la situación y al tercer minuto llegó el segundo ensayo de Asurmendi. Sin embargo, el Iruña no estaba dispuesto a estropear su partido y contestó rápidamente, 52-10.

El duelo se igualó pero pesaba mucho el marcador, con ensayo local y transformación en el minuto 65 para una diferecnia máxima de 49 puntos en el 59-10. En el tramo final del partido el Txingudi se impuso con ensayos de Jon Sánchez y Lutxo Echevarría, ambos transformados por el segundo, logró maquillar ligeramente el marcador, 59-24.

Alineación: André Ferreira, Aitor Asurmendi, Jon Sánchez, Asier Amigo, Iñaki Cano, Peio Castellano, Imanol Rodríguez, Asier González, Ioritz Franco, 'Lutxo' Echevarría, Eneko Martínez, Juan Carlos Lora, Ekain Hiribarren, Pablo Besga y Odín Gutiérrez. En el banquillo empezó Unai Cano.

Dura derrota de las chicas

En cuanto al BIOK-Txingudi femenino, tenía un partido contra el Loratzen, otro equipo de la zona baja, pero se vio superado y perdió por 63-3.

También en este caso el arranque el partido fue una losa para las irundarras, que en 25 minutos encajaron cinco ensayos y una transformación para el 27-0. El Txingudi supo parar los ataques getxotarras a partir de ahí, pero recibió otro ensayo transformado y llegó 34-0 al descanso.

Si bien la segunda parte estuvo más igualada, la diferencia creció a 39-0 antes de que Alba Saíz, aprovechando un golpe de castigo, acortara distancias con la que acabaría siendo la única anotación irundarra del día. El equipo local siguió a lo suyo y dejó el marcador final en 63-3.

Alineación: Maddi Aginagalde, Lupe Pescador, Zumendi Caro, Naia Piquero, Lohitzun Aia, Garazi Santos, Alaia Santos, Alba Saiz, Laida Rodríguez, Leire Muñoz Cao, Lur Gastón e Irati Beraiz. En el banquillo comenzaron Lucía Durán, Maddi Garmendia, Greta Gutiérrez y Sandra Ramos.

En Plaiaundi el sábado 13

El próximo fin de semana los equipos sénior no tendrán partidos y sus próximos compromisos serán el sábado 13 en Plaiaundi, ante el Gaztedi los chicos y frente al Universitario Bilbao las chicas.