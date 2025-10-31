El ZAISA-Txingudi quiere volver de Mutriku mirando a la parte alta de la clasificación Los irundarras visitan a un equipo que ha perdido sus dos partidos

Tras el parón del pasado fin de semana, el ZAISA-Txingudi retoma la competición visitando hoy al Mutriku en su campo de San Miguel, a las 18.30.

El partido se presenta como un cruce de caminos para los irundarras, que con una victoria y un empate están en la zona media de la clasificación, quinto, y, según el resultado de hoy, irán hacia la parte alta o baja de la clasificación de la Liga Vasca.

El Mutriku no ha comenzado bien su andadura liguera, habiendo perdido los dos primeros partidos. Sin embargo estos dos equipos tuvieron la oportunidad de enfrentarse en pretemporada y entonces los mutrikuarras demostraron un muy buen nivel.

Por su parte, el BIOK-Txingudi femenino no tendrá partido este fin de semana. El anterior perdió en Plaiaundi por 0-59 ante La Única y el próximo visitará al Hernani, con quien comparte farolillo rojo.