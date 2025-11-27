ZAISA-Txingudi perdió ante un partido que empezó ganando 12-0 Los irundarras visitarán al Iruña mañana, que tiene tres puntos menos

I. A. IRUN. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

EL ZAISA-Txingudi se ha descolgado del grupo cabecero de la Liga Vasca tras dos derrotas, la última por 12-18 en Plaiaundi ante el Uni Bilbao C, equipo joven pero muy solvente.

Empezó bien el partido para los irundarras, que tuvieron mucho balón y ganaron metros con ensayos en los minutos diez y veintiséis, de Unai Herrero con transformación de 'Lutxo' Echevarría y de Joao Costa.

Sin embargo, los de Plaiaundi se desinflaron y empezaron a fallar en placajes, llegando al descanso con 12-5. En la reanudación los golpes de castigo en contra fueron cada vez más numerosos y llegó la remontada del Uni Bilbao, 12-13. Aunque el ZAISA-Txingudi reaccionó y ganó metros, la intensidad defensiva de los visitantes fue en aumento y no hubo más anotaciones locales. Sí en cambio del rival, con un ensayo en el minuto 69 que puso en el marcador un 12-18 que acabaría siendo definitivo.

Alineación: André Ferreira, Aitor Asurmendi, Joao Costa, Asier Amigo, Jon Mediavilla, Peio Castellano, Imanol Rodríguez, Juan Carlos Lora, Ioritz Franco, 'Lutxo' Echevarría, Ekain Hiribarren, Unai Herrero, Keoma Pacheco, Eneko Martínez y Odín Gutiérrez. También jugaron Iker Tejero, Pablo Besga y Asier González.

El ZAISA-Txingudi visitará mañana al Iruña, que tiene tres puntos menos.

Adiós a Marc Unhassobiscay

Con profundo pesar, el Txingudi lamenta comunicar el fallecimiento de Marc Unhassobiscay, que fue una figura central y muy querida de la historia reciente del club.

Procedente de Arrangoitze, Unhassobiscay defendió los colores del Txingudi entre los años 2004 y 2011. Desde el club señalan que «durante esas memorables temporadas, su talento, compromiso y liderazgo fueron fundamentales e inseparables de los grandes éxitos cosechados por el club. Descanse en paz».