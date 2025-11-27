Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Marc Unhassobiscay.

ZAISA-Txingudi perdió ante un partido que empezó ganando 12-0

Los irundarras visitarán al Iruña mañana, que tiene tres puntos menos

I. A.

IRUN.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

EL ZAISA-Txingudi se ha descolgado del grupo cabecero de la Liga Vasca tras dos derrotas, la última por 12-18 en Plaiaundi ante el Uni Bilbao C, equipo joven pero muy solvente.

Empezó bien el partido para los irundarras, que tuvieron mucho balón y ganaron metros con ensayos en los minutos diez y veintiséis, de Unai Herrero con transformación de 'Lutxo' Echevarría y de Joao Costa.

Sin embargo, los de Plaiaundi se desinflaron y empezaron a fallar en placajes, llegando al descanso con 12-5. En la reanudación los golpes de castigo en contra fueron cada vez más numerosos y llegó la remontada del Uni Bilbao, 12-13. Aunque el ZAISA-Txingudi reaccionó y ganó metros, la intensidad defensiva de los visitantes fue en aumento y no hubo más anotaciones locales. Sí en cambio del rival, con un ensayo en el minuto 69 que puso en el marcador un 12-18 que acabaría siendo definitivo.

Alineación: André Ferreira, Aitor Asurmendi, Joao Costa, Asier Amigo, Jon Mediavilla, Peio Castellano, Imanol Rodríguez, Juan Carlos Lora, Ioritz Franco, 'Lutxo' Echevarría, Ekain Hiribarren, Unai Herrero, Keoma Pacheco, Eneko Martínez y Odín Gutiérrez. También jugaron Iker Tejero, Pablo Besga y Asier González.

El ZAISA-Txingudi visitará mañana al Iruña, que tiene tres puntos menos.

Adiós a Marc Unhassobiscay

Con profundo pesar, el Txingudi lamenta comunicar el fallecimiento de Marc Unhassobiscay, que fue una figura central y muy querida de la historia reciente del club.

Procedente de Arrangoitze, Unhassobiscay defendió los colores del Txingudi entre los años 2004 y 2011. Desde el club señalan que «durante esas memorables temporadas, su talento, compromiso y liderazgo fueron fundamentales e inseparables de los grandes éxitos cosechados por el club. Descanse en paz».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ZAISA-Txingudi perdió ante un partido que empezó ganando 12-0

ZAISA-Txingudi perdió ante un partido que empezó ganando 12-0