El yacimiento de Elexazar pone fin a las Jornadas del Patrimonio en Oiasso

El Museo Oiasso acoge este viernes, día 28, a las 19.00, una conferencia sobre el yacimiento romano de Elexazar. Será el último de los actos organizados en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

El arqueólogo y profesor Juanjo Hidalgo, miembro de la asociación cultural Aunia, será el ponente de esta conferencia que se plantea con un enfoque ameno y divulgativo. Hidalgo y su equipo hallaron en ese yacimiento, ubicado en Amurrio, restos constructivos y diversos materiales arqueológicos cuya interpretación apunta a la existencia de una granja o establecimiento agro-ganadero, integrado en las redes de explotación y abastecimiento del territorio romano. Los de Elexazar son restos arqueológicos muy diferentes a los hallados en Irun, que «testimonian un asentamiento de carácter claramente urbano, dotado de infraestructuras complejas como puerto, termas, necrópolis o explotaciones mineras», explican desde el Museo Oiasso.

En la charla del viernes, el arqueólogo presentará los resultados de las investigaciones de Elexazar, analizará los materiales recuperados y expondrá cómo este tipo de asentamientos complementa la información obtenida en ciudades como Oiasso, ofreciendo una visión más completa del poblamiento romano en el norte peninsular. Asimismo, explicará cómo se trabaja en la interpretación de estos enclaves rurales, «esenciales para entender la economía, la vida cotidiana y la articulación del paisaje romano».