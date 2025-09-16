«Vía Irun es una oportunidad para la economía de Irun y de Gipuzkoa»

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno Foral se celebró ayer en Irun, concretamente en Gordailua, dentro de la iniciativa foral para, una vez al mes, llevar sus reuniones ejecutivas semanales a diferentes municipios de Gipuzkoa. Aprovechando la visita a la ciudad, la diputada general, Eider Mendoza, se reunió previamente con la alcaldesa, Cristina Laborda, para hablar de los proyectos estratégicos de la ciudad que implican al gobierno foral

Mendoza agradeció la «facilidad» para entenderse con la máxima representante del consistorio y subrayó que «viendo cómo crece la incertidumbre en el mundo y también a nuestro alrededor, necesitamos instituciones fuertes, capaces de responder a esta situación de manera conjunta» y prometió «trabajo compartido» entre Diputación y Ayuntamiento en esos grandes temas. «Tenemos proyectos bonitos en Irun y en la comarca del Bidasoa y los vamos a sacar adelante juntos».

Por fin, Vía Irun en la agenda

En la comparecencia conjunta de ambas, Laborda reivindicó que «Irun y sus proyectos estratégicos deben estar en la agenda de las instituciones», recordando, en este caso concreto, «que lo que es bueno para la ciudad es bueno para el territorio».

Puso énfasis al referirse a Vía Irun, en cuyo apartado más ligado a la actividad económica, el Ayuntamiento viene buscando una línea de trabajo compartida con la Diputación. «Es un proyecto que va a suponer un gran avance para la economía local y del territorio. Por eso queremos sentar las bases de un trabajo en común entre Ayuntamiento y Diputación. Sabemos que va a llevar años, pero queremos hacerlo de forma compartida».

Ayer Mendoza recogió el guante y aseguró que «tenemos que reflexionar de manera compartida cómo aprovechar los nuevos suelos» que van a salir de esa operación y diseñar así «el rol que va a jugar Irun en la economía del territorio». La diputada general aseguró que el tejido económico guipuzcoano es sólido, «pero queremos trabajar en proyectos de futuro que indiquen a la ciudadanía que, pese a las incertidumbres, las instituciones, juntas, hacemos apuestas compartidas por la economía y los puestos de trabajo del futuro». En ese sentido, aseguró que hay que aprovechar Vía Irun para «dar un impulso a la economía de la ciudad, a la economía del Bidasoa y a la economía del territorio».

Arbes, Ronda Sur e IAM

La diputada general se refirió también a los proyectos en políticas sociales, infraestructuras viarias e instalaciones deportivas que marcan la agenda compartida de ambas instituciones.

Recordó que en Arbes el Ayuntamiento ha iniciado las obras de urbanización y que «próximamente, dentro de unas semanas» comenzarán las de la «residencia propiamente dicha». Destacó los acuerdos para proyectos de carreteras en la comarca que supondrán una inversión foral de «50 millones de euros en los próximos años», incluida la ampliación de la Ronda Sur hasta un nuevo semienlace en Arbes.

También renovó el compromiso foral para sacar adelante el IAM sin olvidar la necesidad de desarrollar el nuevo espacio de Txenperenea que permitirá liberar Plaiaundi de las actuales instalaciones deportivas.