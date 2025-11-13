Velada de funk y soul mañana en el CBA con Suite Seda y Arima Soul

E. P. IRUN. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Centro de Cultura y Creatividad CBA acoge mañana una doble cita musical con la presencia sobre el escenario de Suite Seda y Arima Soul. Las entradas para la velada que arrancará a las 21.00 horas pueden obtenerse a través de la página web municipal (www.irun.org), la oficina de turismo de Luis Mariano o en taquilla el mismo día, desde una hora antes, siempre y cuando queden disponibles. La propuesta de este sábado se enmarca dentro del Katapulta Tour Gipuzkoa, un programa de música y artes escénicas de pequeño formato promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa y Kutxa Fundazioa y coordinado por Buenawista Prolleckziom's.

Suite Seda es un grupo de origen donostiarra formado por varios amigos que se conocieron tocando en jam sessions: Luca Grassi (voz y guitarra), Aimar Alonso (saxo), Asier Eraña (bajo) y Ander Larrañaga (batería). En 2023 decidieron poner en marcha un proyecto que está orientado a la música funk, soul y disco. Sus primeros singles, publicados en 2024, fueron 'Nassage' y 'Paranoia Funk'. Ya en 2025, en febrero salió a la luz 'Frenesí', producido por Criando Malvas Records, y en septiembre el tema 'Olas en la cama', como preámbulo de un disco que está por llegar.

Los asistentes al CBA también podrán disfrutar con Arima Soul, un proyecto musical nacido en Zarautz en 2020 gracias a Mikel Unzurrunzaga –más conocido como Makala– y la cantante Lidia Insausti. Su propuesta combina estilos como el soul, el R&B, el funk y el jazz-grove. En su repertorio incluyen composiciones propias cantadas principalmente en euskera como 'Gaua', 'Denbora' o 'Oinatzak' que combinan con versiones de artistas como Marie Queenie Lyons o Gil Scott-Heron, entre otros.