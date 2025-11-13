Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Suite Seda actuará mañana en el CBA a partir de las 21.00. KATAPULTA

Irun

Velada de funk y soul mañana en el CBA con Suite Seda y Arima Soul

El inicio de los conciertos, enmarcados dentro del Katapulta Tour Gipuzkoa, está fijado para las 21.00

E. P.

IRUN.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El Centro de Cultura y Creatividad CBA acoge mañana una doble cita musical con la presencia sobre el escenario de Suite Seda y Arima Soul. Las entradas para la velada que arrancará a las 21.00 horas pueden obtenerse a través de la página web municipal (www.irun.org), la oficina de turismo de Luis Mariano o en taquilla el mismo día, desde una hora antes, siempre y cuando queden disponibles. La propuesta de este sábado se enmarca dentro del Katapulta Tour Gipuzkoa, un programa de música y artes escénicas de pequeño formato promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa y Kutxa Fundazioa y coordinado por Buenawista Prolleckziom's.

Suite Seda es un grupo de origen donostiarra formado por varios amigos que se conocieron tocando en jam sessions: Luca Grassi (voz y guitarra), Aimar Alonso (saxo), Asier Eraña (bajo) y Ander Larrañaga (batería). En 2023 decidieron poner en marcha un proyecto que está orientado a la música funk, soul y disco. Sus primeros singles, publicados en 2024, fueron 'Nassage' y 'Paranoia Funk'. Ya en 2025, en febrero salió a la luz 'Frenesí', producido por Criando Malvas Records, y en septiembre el tema 'Olas en la cama', como preámbulo de un disco que está por llegar.

Los asistentes al CBA también podrán disfrutar con Arima Soul, un proyecto musical nacido en Zarautz en 2020 gracias a Mikel Unzurrunzaga –más conocido como Makala– y la cantante Lidia Insausti. Su propuesta combina estilos como el soul, el R&B, el funk y el jazz-grove. En su repertorio incluyen composiciones propias cantadas principalmente en euskera como 'Gaua', 'Denbora' o 'Oinatzak' que combinan con versiones de artistas como Marie Queenie Lyons o Gil Scott-Heron, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Velada de funk y soul mañana en el CBA con Suite Seda y Arima Soul

Velada de funk y soul mañana en el CBA con Suite Seda y Arima Soul