Veinte años de valores republicanos y defensa de la memoria histórica

La Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain se presentó en sociedad en octubre de 2005. El 21 de octubre celebró su primera actividad: una conferencia del ... doctor en Historia Pedro Barruso. Tiene mucha carga simbólica que este viernes, el propio Barruso vaya a pronunciar otra charla que, además, hablará de los avances y los retos pendientes después de veinte años de actividad de la asociación.

No será la primera parada de la programación para celebrar estas dos décadas de la entidad republicana local. Este miércoles se abre, hasta el próximo 29 de octubre, la exposición de aniversario que recopila, precisamente, cartelería y fotografías de las tantísimas muestras organizadas en estos 20 años.

Hasta el día 29 En Palmera Montero, exposición '20 años de ilusión, trabajo y lucha' con carteles y fotografías de las muestras organizadas por la asociación en sus dos décadas de historia.

24 de octubre A las 19.00 en Palmera Montero, charla '20 años después. Los avances y tareas pendientes en la recuperación de la memoria', con el doctor en Historia Pedro Barruso.

26 de octubre A las 12.30, en el monolito del entorno del caserío Pikoketa, homenaje a los fusilados allí en 1936.

14 de noviembre A las 19.00 en Palmera Montero, Lourdes Errasti y Paco Etxeberria ofrecen la charla 'Entre la memoria histórica y la memoria reciente'.

5 de diciembre A las 19.00 en Palmera Montero, charla de Mertxe Tranche 'Un poco dictatorialmente, la vida en Irun durante los años de la guerra'.

Al acto anual de homenaje a las personas fusiladas en Pikoketa en 1936 le seguirán aún dos citas más en la agenda de esta celebración, aunque se harán esperar una hasta mediados de noviembre y la otra hasta principios de diciembre. En la de noviembre, Paco Etxeberria y Lourdes Errasti colocarán su discurso 'Entre la memoria histórica y la memoria reciente' mientras que en diciembre Mertxe Tranche hablará de cómo fue la vida en Irun en los años de la guerra.

Veinte años después

Unas jornadas republicanas celebradas en Kabigorri con buen nivel de participación animaron a un pequeño grupo de ciudadanos a poner en marcha una asociación republicana en la ciudad.

Las reuniones arrancaron en mayo de 2005 y cuajaron en octubre con la presentación pública de la asociación y, posteriormente, su primera actividad, la mencionada conferencia de Barruso.

Fue el primero de una treintena de ponentes que han participado en las decenas y decenas de charlas organizadas. Eso sin contar una veintena de presentaciones de libros, entre ellas, las de los tres publicados por la propia asociación: 'Los buenos hijos: Guerra civil en Irun' (Mertxe Tranche), 'A pico y pala: trabajos forzosos en Gipuzkoa' (Aiala Oronoz) y 'El coraje sin recompensa' (José Ramón Cruz Mundet), además de editar la Constitución de la II República en el 90 aniversario. Se publicó un mapa con 54 puntos de la ciudad relevantes desde la perspectiva memorialística de la Guerra Civil y la posterior dictadura y también varios informes con listados (niñas y niños que huyeron de la comarca en 1936, presos iruneses en Ondarreta 1937-1947, la depuración de personal ferroviario en Irun entre 1936 y 1943 y prisioneros en el campo de concentración del Stadium Gal).

Se han organizado, con la que este miércoles abre sus puertas, 18 exposiciones (sin contar las que se han colocado en los jardines de la ciudad en varias ocasiones) y realizado homenajes y reconocimientos a diversos poetas, a la Red Comète, a los fusilados de Pikoketa (anualmente).

La asociación ha participado y colaborado en decenas de actividades de reconocimiento, apoyo, homenaje y visitas relacionadas con la II República, la Guerra Civil y la represión posterior. Destaca especialmente el trabajo en torno al pabellón de Pequeña Velocidad para «dar a conocer su historia como campo de concentración y evitar que fuera derribado. En febrero de este 2025 se aprobó un proyecto que garantiza su protección».