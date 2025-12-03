Dos de cada tres vehículos de la Policía Local ya son sostenibles

La Policía Local ha sumado a su flota dos nuevos coches híbridos, enchufables y con una autonomía de 83 kilómetros. Con estas adquisiciones, 17 del ... total de 27 vehículos de los que dispone el cuerpo policial son ecológicos, dos de cada tres. Las nuevas incorporaciones se han efectuado en régimen de arrendamiento por un plazo de cuatro años que incluye todos los servicios, a excepción del carburante. El precio total por alquiler durante ese período es de 172.788,48 euros.

Además de la eficiencia energética, el hecho de que permitan una conducción más silenciosa es especialmente útil cuando se llevan a cabo intervenciones nocturnas o en entornos residenciales. El delegado de Movilidad Sostenible, Sergio Javier, ha explicado este miércoles que la incorporación de estos vehículos implica «dar un paso más en la modernización de la Policía Local y, al mismo tiempo, en la transformación sostenible de nuestra ciudad».

«Defendemos que la seguridad y la sostenibilidad van de la mano», ha incidido Sergio Javier. El delegado de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Iñigo Bergés, ha enmarcado esta nueva adquisición dentro del «cambio profundo» que está experimentando la Policía Local, y que ha incluido cambios a nivel organizativo, como «la reestructuración del órgano de mando y la ampliación de la plantilla». Esa transformación afecta también a los medios materiales y es ahí donde se incluye este proceso de adaptación de la flota, con «vehículos sostenibles, acordes a los tiempos que corren y a la nueva mentalidad ciudadana en torno a la sostenibilidad».

Iñaki Corral, suboficial de la Policía Local, ha concretado que los dos nuevos coches son «híbridos enchufables, vehículos ecológicos y que tienen mucha seguridad». Esa autonomía de de 83 kilómetros supera a la de los híbridos que se habían adquirido anteriormente, que rondaba los 50 kilómetros. Los nuevos coches cuentan con una separación entre los habitáculos delantero y trasero, mediante una plancha de policarbonato transparente resistente. Los asientos traseros disponen de cinturones de seguridad eléctricos y un sistema de anclajes para evitar el riesgo de agresiones a los agentes a la hora de atar el cinturón.