Los delegados Sergio Javier e Iñigo Bergés, flanqueados por el jefe Juanjo Aizpiolea y el suboficial Iñaki Corral, junto a los dos nuevos coches.

Dos de cada tres vehículos de la Policía Local ya son sostenibles

La flota ha incorporado dos nuevos coches híbridos

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:55

La Policía Local ha sumado a su flota dos nuevos coches híbridos, enchufables y con una autonomía de 83 kilómetros. Con estas adquisiciones, 17 del ... total de 27 vehículos de los que dispone el cuerpo policial son ecológicos, dos de cada tres. Las nuevas incorporaciones se han efectuado en régimen de arrendamiento por un plazo de cuatro años que incluye todos los servicios, a excepción del carburante. El precio total por alquiler durante ese período es de 172.788,48 euros.

