El Urgara-Txingudi es líder, con un promedio de 16 goles por partido

I.A. IRUN. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

El Urgara-Txingudi femenino lleva tres victorias y una derrota y en sus partidos siempre hay muchos goles, tantos como 16,5 a favor y 8,2 en contra.

En la cuarta jornada las irundarras recibieron al Sestao, un equipo muy joven que está cogiendo experiencia en la liga. El Urgara-Txingudi pudo incluso dar minutos a las jugadoras cadetes, siendo varias de ellas debutantes, y hacer muchas rotaciones. Aún así, la diferencia entre los dos equipos era enorme, como muestra el resultado final.

Con dos grandes anotaciones, cuatro jugadoras del equipo irundarra están entre las cinco máximas goleadoras de la liga. Se trata de paula Aragón (quince), Euke Artola (once), Iraia Oskila (diez) e Itsaso Larrea (diez).