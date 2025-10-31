Unanimidad respecto a la creación de más plazas de Policía Local

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La Corporación encontró unanimidad a la hora de aprobar la Modificación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que incluye la incorporación de ocho nuevas plazas de Policía Local, las primeras de un total de quince que se sumarán hasta 2027. El delegado de Personal, Sergio Javier, explicó que esta ampliación busca consolidar un modelo de «policía de proximidad, con un enfoque más preventivo que reactivo». El delegado de Seguridad y Convivencia, Iñigo Bergés, aseguró que esta ampliación «marca un punto de inflexión» y destacó que, como medida que surge del Pacto por la Seguridad y la Convivencia, está sustentada por «la unión de múltiples voluntades y un gran consenso». La alcaldesa, Cristina Laborda, coincidió en que «es un acuerdo de todos, y un acuerdo de ciudad. Nuestra apuesta por la seguridad no se queda en palabras; se traduce en hechos».