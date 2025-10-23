Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa Cristina Laborda describe el proyecto de Txenperenea sobre el plano. Morondo

Txenperenea solo necesitará 4,5 millones para activar la parcela deportiva

La aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora posibilita que se desarrolle ese equipamiento antes que el resto del ámbito

Iñigo Morondo

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:17

El desarrollo de las herramientas urbanísticas que permitirán el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperenea sigue su curso. Esta semana, mediante Decreto ... de Alcaldía, se ha aprobado definitivamente el Plan de Actuación Urbanizadora del ámbito. La aprobación inicial se dio en marzo y la actual no contiene diferencias sustanciales aunque se han matizado algunas cuestiones, más de forma que de contenido, atendiendo a las alegaciones presentadas.

