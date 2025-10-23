Txenperenea solo necesitará 4,5 millones para activar la parcela deportiva

El desarrollo de las herramientas urbanísticas que permitirán el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperenea sigue su curso. Esta semana, mediante Decreto ... de Alcaldía, se ha aprobado definitivamente el Plan de Actuación Urbanizadora del ámbito. La aprobación inicial se dio en marzo y la actual no contiene diferencias sustanciales aunque se han matizado algunas cuestiones, más de forma que de contenido, atendiendo a las alegaciones presentadas.

Medio año después, se puede confirmar por tanto que el desarrollo de los suelos deportivos incorporados a Txenperenea se podrá realizar de manera independiente del resto de la urbanización. Y el detalle no es menor. De no haberse recogido una urbanización por fases, el desarrollo del equipamiento deportivo hubiera necesitado activar la urbanización del ámbito, estimada por encima de los 33 millones de euros. Una operación así requiere cerrar muchos acuerdos con privados y con el Gobierno Vasco para arrancar.

Con la fórmula recogida en PAU que se ha aprobado, el Ayuntamiento podrá empezar con los 4,5 millones que requiere la urbanización de la primera fase, la que corresponde al espacio donde se construirán las instalaciones de atletismo y rugby. La pega, por decirlo de alguna manera, es que, hasta el desarrollo definitivo del conjunto de la operación el recinto deportivo «no podrá contar con los accesos que recoge el planeamiento y habrá que adaptar la entrada y salida por el sistema viario actual», ha explicado la alcaldesa, Cristina Laborda.

El momento de los convenio

Aprobada en enero de 2024 la Modificación del Plan General y solventado ahora el Plan de Actuación Urbanizadora que permite desgajar el desarrollo de la parte deportiva, a la construcción de las pistas aún le hará falta dar algunos pasos urbanístico como «el Proyecto de Reparcelación, el de Urbanización...», ha apuntado la alcaldesa. «Pero la clave ahora está en renovar el convenio de los años 90», ha surayado.

Ha recordado que el pasado mes de abril planteó esa necesidad en la Mesa técnico política del Plan Director de Txingudi «porque estamos hablando de un compromiso que tenemos con los clubes de atletismo y rugby de la ciudad para dotarles de las instalaciones que merecen, pero también de una operación necesaria para poder completar la recuperación de las marismas en el parque ecológico de Plaiaundi».

33,6 millones está previsto que cueste la urbanización de todo el ámbito que tiene 163.000 metros cuadrados: 20.000 de equipamiento deportivo, 17.000 de otros equipamientos, 52.000 de zonas verdes y 40.000 para 850 viviendas, unas 660 (casi el 78%) de VPO.

Laborda ha mencionado que en el acuerdo original se firmó un reparto de la inversión para el traslado del equipamiento deportivo entre Gobierno Vasco (30%), Diputación Foral de Gipuzkoa (50%) y Ayuntamiento (20%) «que ahora hay que renovar». Los 4,5 millones de la inversión para urbanizar al suelo «serán cosa del Ayuntamiento», en realidad de la Junta de Concertación, pero como la aportación municipal superará de largo esa cifra por ser dueño mayoritario, puede asumirla de inicio.