Zabala, Lazkanotegi y Beltrán repasaron la actualidad de cada sección.

Irun

Tres secciones conviven dentro del mismo club

Deportistas de las tres modalidades han competido a nivel internacional

I.A.

IRUN.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Hay clubes de remo, clubes de piragüismo y, entre estos últimos, de pista o de aguas bravas. Y en Santiagotarrak están las tres modalidades, por lo que es un club triple.

Aitor Zabala, de aguas tranquilas, recordó que «una temporada más hemos conseguido superar la barrera de los 100 deportistas en la sección» y en el año que acba «hemos tenido un total de 57 medallas en competiciones nacionales y nos hemos conseguido mantener como equipo en lo más alto de las diferentes clasificaciones de esas ligas nacionales. Además, han sido internacionales Nerea García, Uxue Arsuaga, Carla Corral y Eneritz Aizpiolea».

En aguas bravas, Unax Lazkanotegi adelantó la reestructuración de la sección, a su vez dividad en tres bloques: pequeños, competición y alto nivel, totalizando 66 piragüistas.

A nivel estatal «nos mantenenos como tercer mejor club, tanto en adultos como en jóvenes promesas» y además hay palistas en la selección española, destacando Klara Olazal y, sobre todo, la irrupción de Oier Díaz que se proclamó campeón del mundo júnior.

Aprovechó para reclamar que «en San Miguel seguimos cambiándonos en un container, esperando la renovación del edificio que hay allí».

La sección más numerosa es la de remo en banco móvil. Julen Beltrán señaló que «tenemos 116 licencias y nuestro objetivo es mejorar la retención del equipo sénior, porque muchas veces en ese momento hay remeros que lo dejan, por trabajo o estudios». La sección «está dividida en cinco partes, desde el grupo de aprender a remar (10-11 años) hasta los veterano».

En cuanto a resultados, Santiagotarrak ha sido «campeón de Gipuzkoa sénior por decimotercer y también campeón de la liga infantil. Por otro lado, hemos conseguido siete medallas en campeonatos nacionales, sumando 35 deportistas». Además, «trece deportistas y dos técnicos han formado parte de la Euskal Selekzioa y llevamos once temporadas consecutivas con remeros y remeras presentes en concentraciones del equipo nacional. Leire Navaridas y Jone Laguardia participaron en el campeonato de Europa júnior y Naroa Zubimendia, en el Mundial sub'23».

