Trabajadores, clientes e instituciones arropan a Bianditz Group en su 60 aniversario

La empresa Bianditz Group celebró su 60 aniversario con un acto las instalaciones de su planta del polígono Arretxe Ugalde, en Irun, donde reunió a ... más de ochenta personas.

Fundada en 1965 por Juan Ribera, Bianditz nació como un pequeño taller dedicado a la fabricación de moldes para piezas de caucho y troqueles. Con el paso de los años, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un grupo industrial con tres unidades de negocio: diseño y construcción de moldes, fabricación de herramientas de mano y fabricación de piezas de precisión para sectores como automoción, cerrajería o sanitario. Ha internacionalizado su mercado y sus productos llegan a 22 países distintos.

Para celebrar estos prolijos 60 años, la empresa irundarra convocó a sus empleados, clientes y colaboradores, así como a representantes institucionales. Entre estos últimos, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y la primera teniente de alcaldesa, Nuria Alzaga, acudieron a la cita. También la directora de Bidasoa Activa, Eva Fernández, y el diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, acompañado por Amaia Arregi, directora de Promoción Económica, y Xabier Iridoy, director de Innovación en la Administración.

La jornada arrancó con un recorrido por las instalaciones de Bianditz y un vídeo sobre la historia de la empresa. El eje central fue el viaje simbólico que las tres generaciones de Bianditz realizaron al monte que da nombre a la compañía de la mano del psicólogo organizacional Ángel Castrillo. Laborda y Andueza intervinieron reconociendo los valores presentes en Bianditz y el director general de la firma, Javier Martínez, destacó la importancia de «la colaboración como pilar para seguir creciendo. El futuro de la empresa pasa por apoyarse en una red sólida de colaboradores del entorno, reforzando vínculos y generando valor compartido».

Un reconocimiento a los empleados que acumulan más de 25 años en la casa cerró el acto formal y dio paso a un contexto más distendido.