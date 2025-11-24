Tercera victoria consecutiva del Saint Raphael en su liga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Dos victorias y una derrota firmaron el pasado fin de semana en sus ligas los rivales que tiene el Irudek Bidasoa Irun en el grupo A de la European League.

El sábado el Saint-Raphael Var derrotó 35-34 al Istres, último, remontando el 15-19 del inicio del segundo tiempo y suma su tercera victoria consecutiva en la liga francesa, en la que va séptimo. En la alemana, el Flensburg-Handewitt tuvo una dura pelea el viernes con el Melsungen y se impuso 32-35, con rentas máximas de cuatro goles.

En Rumanía, el Potaissa Turda sigue tercero, aunque tras cuatro victorias consecutivas pinchó con el Suceava de la zona media, 27-26.