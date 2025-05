El templo del café y el croissant artesanal de Irun que se reinaugura con nuevo nombre: «Esto es solo el principio»

I. M. Lunes, 12 de mayo 2025, 13:33 Comenta Compartir

El corazón gastronómico de Irun latió con fuerza este domingo en la reinauguración de The Goods Café Bakery, un espacio que en solo tres años ha conseguido lo que muchos consideraban imposible: convertir un pequeño local de 40 metros cuadrados en un referente indiscutible del buen café y la repostería artesanal. Más de un centenar de personas, entre clientes habituales, amigos, curiosos y representantes institucionales del Ayuntamiento de Irun, se dieron cita para celebrar no solo la ampliación del establecimiento -que ahora ocupa 150 metros cuadrados-, sino también el éxito de una filosofía que combina calidad internacional con arraigo local.

«Queríamos crear un sitio de referencia en Irun, que la gente no tuviera que ir a Donosti o Francia para probar un buen café o un croissant auténtico», explicaban Sami y Sandra, fundadores del espacio. Estas palabras resumen la filosofía de un negocio que ha convertido la excelencia en su bandera, desde las tartas de queso -consideradas por muchos clientes como las mejores de la comarca-, pasando por sus hamburguesas de pollo para almorzar o una merienda-cena, hasta los croissants de pistacho rellenos artesanalmente.

El buen ambiente durante el evento fue testigo de cómo lo que comenzó como un sueño compartido entre los 3 socios, Sami, Sandra y Youssef, con el apoyo de Ester, su mujer, se ha transformado en una realidad que supera todas las expectativas. «Cuando empezamos, nos decían que el sitio era demasiado escondido, que nadie vendría. Hoy tenemos que agrandar el local porque la gente nos ha apoyado más de lo que imaginábamos», comentaba Sami, visiblemente emocionado, mientras servía uno de sus famosos cafés Illy, marca italiana de la que son embajadores, gracias a ser la cafetería de Gipuzkoa que más vendió el pasado año. «Cuando lo prueban, los verdaderos cafeteros no dejan de venir a pedirlo», añadía.

Los croissants artesanales los traen de Francia, y las tartas Red Velvet y Carrot Cake llegan desde obradores especializados en Mánchester

Lo que hace especial a The Goods Café Bakery -antes conocido como D&S Cafetería- no es solo su cuidadosa selección de productos, sino la pasión con la que han creado un espacio que trasciende el concepto tradicional de cafetería. Cada elemento cuenta una historia: desde los croissants artesanales traidos desde Francia, hasta las tartas Red Velvet y Carrot Cake que llegan desde obradores especializados en Mánchester. «No nos conformamos con lo fácil o lo cercano. Si el mejor café está en Italia, lo traemos de Italia. Si la mejor bollería está en Francia, la importamos de Francia. Irun se merece lo mejor, y eso es lo que le ofrecemos», explicaba Sandra, mientras mostraba los nuevos 'goodies', una innovadora línea de mini croissants rellenos que debutaron durante la reinauguración y que ya prometen convertirse en otro de sus éxitos.

Detrás de estos resultados hay horas de trabajo, sacrificio y una apuesta arriesgada. Sami dejó su puesto como integrador social después de 14 años de carrera, mientras que su mujer Sandra abandonó su trabajo para sumarse al proyecto en sus momentos más difíciles. «El primer año y medio trabajábamos 15 horas al día, pero valió la pena. Lo más bonito es ver cómo esos primeros clientes que confiaron en nosotros siguen viniendo hoy, y cómo nos recomiendan a sus amigos y familiares», recordaba agradecido.

El éxito de The Goods Café Bakery no es casualidad. «El boca a boca es nuestro mejor marketing; si el producto y trato son buenos, la gente vuelve», comentaba Youssef, cofundador del establecimiento. Esta máxima se ha hecho realidad: lo que comenzó como un pequeño local de 40 metros cuadrados en 2022 hoy es un referente gastronómico que atrae a clientes no solo de Irun, sino del resto de Gipuzkoa, franceses y turistas. «Aquí no vendemos comida; vendemos experiencias. Que un trabajador venga a reunirse aquí durante tres horas y enlace el café de la mañana con un tabulé para almorzar es nuestro éxito», añadía Sami con orgullo.

«Queremos retener a los jóvenes en la ciudad, con productos que marcan la diferencia por su calidad»

La ampliación del local permite ahora materializar proyectos que antes eran imposibles. Los brunch dominicales, una de las novedades más esperadas, responden a una demanda clara: «Si en San Sebastián hay brunch, ¿por qué en Irun no? Vamos a retener a los jóvenes en la ciudad, con productos que marcan la diferencia por su calidad», explicaban los propietarios. El nuevo espacio incluye también una zona gourmet donde adquirir productos Illy -siendo el único punto de venta directa de esta marca en el País Vasco- y una cocina ampliada para seguir innovando y ofrecer cada día mayor variedad de productos dulces y salados.

Detrás del éxito hay una historia de esfuerzo y compromiso con la ciudad. «Si no creemos en Irun, ¿quién lo hará? No esperemos que vengan de fuera a invertir», reflexionaba Sami, recordando los primeros años de trabajo incansable.

La reinauguración fue una gran celebración de un nuevo tiempo para The Goods Café Bakery, además de la confirmación de un modelo que funciona. Mientras los asistentes degustaban los nuevos 'goodies' y toda la variedad de bocados ofrecida, los fundadores miraban al futuro: «Esto es solo el principio. Queremos seguir creciendo, pero siempre manteniendo nuestra esencia y nuestro compromiso con Irun».

