El Super Amara-BAT Sub-18 se proclamó subcampeón de España de cross José Antonio Gómez de Arriba acabó quinto en el maratón de Donostia, y es el nuevo campeón de Gipuzkoa y de Euskadi

Integrantes del Super Amara-BAT que participaron en el Campeonato de España de cross en Atapuerca.

Iñigo Aristizabal IRUN. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

'Donde va, triunfa', decía el slogan de una marca de cerveza y es también el caso del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, en este caso en la modalidad de campo a través, con sus equipos de jóvenes y en el Campeonato de España.

Los bidasotarras habían acudido al 'XXI Cross Internacional de Atapuerca' con expectativas de lograr un buen resultado, pero quizás no esperaban subir al podio del estatal sub'18. Entre 52 clubes participantes, acabaron en segunda posición y a sólo un punto del título.

Para dar forma a la clasificación por clubes contaban los puestos de los cuatro primeros representantes de cada club y en el de Plaiaundi fueron Lukas Cabezón (15º), Julen Mendoza (20º), Gorka Urigoitia (22º) y Urko Ibarguen (34º), para un total de 91 puntos. También participaron en la prueba Alai Cabello (77º) y Jon Casado (163º).

Otros equipos del BAT también rindieron a buen nivel, como el sub'16 femenino, que se clasificó en octava posición con Naia Piquer (11ª), Eider Aramburu (24ª), Paula Crespo (78ª) e Irune Fernández (93ª). Tambien corrieron Noa Lekuona (131ª) y Maialen Mitxelena (180ª).

A un paso del top-10 se quedó el equipo sub'20 femenino, con Isra Rahali (20ª), Uxue Sainz (38ª), Irati Erro (63ª) y Nahia Pikabea (69ª), así como Izaskun Sanz (91ª) e Iratxe Cambon (136ª). Y un puesto más atrás, duodécimo, acabó el conjunto sub'20, del que llegó el mejor resultado individual, el quinto puesto de Ander Aramendi con 11'52''. También puntuaron Mikel Aramendi (30º), Ioritz Intxaurrandieta (125º) y Adur Ugartemendia (131º) y completaron la participación del BAT en el estatal de campo a través Hugo Vázquez (146º) y Gorka García (166º).

Maratón de Donostia

En un contexto diferente, el maratón de Donostia, también hubo alegrías para los representantes del BAT, sobre a todo a nivel individual pero también como equipo.

José Antonio Gómez de Arriba, que recientemente había sido decimoctavo en la Behobia-San Sebastián y primer veterano, consiguió la quinta posición global con un tiempo de 2.24'41''. La cita servía para definir los campeones de Gipuzkoa y Euskadi y el irundarra se llevó las dos txapelas.

Por equipos, el BAT se proclamó campeón de Gipuzkoa y subcampeón de Euskadi, con la suma de tiempos del propio Gómez de Arriba, Gonzalo Fuentes (2.27'32'', tercero de Euskadi) y Javi García Arnedo (2.36'38'', décimo de Euskadi).

Ibon Muñoz, a Madrid

Por otro lado, el próximo fin de semana se celebrará en Madrid el primer Foro de Escuelas de la Real Federación Española de Atletismo, con 170 escuelas, y el BAT estará representado por su director deportivo Ibon Muñoz, que ofrecerá dos ponencias, tituladas 'Desde la escuela: marketing y comunicación que enganchan' y 'Escuela en el contexto de un club de liga'.