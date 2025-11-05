El Super Amara-BAT clasifica a cuatro de sus equipos para el estatal de cross Ander Aramendi se impuso en la categoría sub-20 en Lasarte

El hipódromo de Lasarte acogió el 'Cross Internacional de Donostia', cita clásica del calendario de campo a través donde estuvo representado el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea.

Representado y laureado, tanto a nivel individual como colectivo. Cuatro de los equipos bidasotarras ganaron en sus categorías y de esta forma consiguieron su clasificación para el Campeonato de España por clubes, que se disputará el 23 de noviembre en Atapuerca (Burgos). Se trata de los sub-20 tantos masculino como femenino, el sub-18 masculino y el sub-16 femenino. Además, el equipo sub-16 masculino acabó en cuarta posición.

A nivel individual, destaca el nombre de Ander Aramendi, que completó una gran carrera y se proclamó vencedor en la categoría sub-20 con 10:34'. Su hermano Mikel acabó sexto.

Un escalón más abajo, sub-18, el BAT hizo doblete en chicos gracias a Lucas Cabezón y Julen Mendoza, primero y segundo con 11:07 y 11:11, respectivamente. En sexta posición acabó Urko Ibarguen. El mejor de los sub-16 fue Adur Errazkin, séptimo.

En féminas, Naia Piquer rozó la victoria en sub-16, siendo segunda tras un ajustado sprint final con un tiempo de 9:30. A un paso del podio quedó Eider Aranburu. También fue segunda Isra Rahali, en su caso en sub-20 y con un tiempo de 13:37. Irati Erro, Izaskun Sanz y Nahia Pikabea acabaron quinta, séptima y novena.

Mientras, en Granollers se disputó el Campeonato de Cataluña de cross, con victoria de la representante del BAT Douae Ouboukier, con un tiempo de 24:10 en una carrera con muy buena participación.