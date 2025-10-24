El Super Amara-BAT va a por todas en el Campeonato de España sub'20 en Madrid El equipo irundarra llega a la cita como cuarto en la clasificación

Mañana en el estadio Vallehermoso de Madrid se disputará el campeonato de España de clubes en la categoría sub'20 y allí estará el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, que se ha clasificado para la final, que disputan los ocho mejores equipos de España, con el cuarto mejor estadillo.

Los bidasotarras competirán con algunos de los clubes más potentes del panorama nacional, como el Facsa-Playas de Castellón, el Trops-Cueva de Nerja, el A.D. Marathon, el Atletismo Alcorcón, el Delsur Coop La Palma, el FC Barcelona y el Alcampo Scorpio 71. El objetivo del BAT es estar entre los cinco primeros, un reto nada facil ante estos rivales, pero alcanzable gracias al bloque competitivo y equilibrado que ha mostrado el equipo a lo largo del año.

El BAT competirá con Eñaut Arburu (400 metros vallas), Lukas Cabezón (2.000 metros obstáculos), Luken Aizpurua (salto de longitud), Iker Anaut (triple salto), Aritz Zuazo (salto de altura), Imanol Ibarbia (salto con pértiga), Rafael Caseau (anzamiento de peso), Xuban Yarza (lanzamiento de disco), Alejandro Esteban (lanzamiento de jabalina), Unax Eraso (lanzamiento de martillo) y Rafael Torralba (5.000 metros marcha). Correrán el relevo 4x100 Luken Aizpurua, Aritz Zuazo, Egoitz Miquelarena y Lander Chasco y el 4x400 Seckou Sissoko, Hugo Vázquez, Ander Aramendi y Markel Garrancho.