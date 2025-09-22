Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paqui lleva «casi quince años» sufriendo los síntomas más severos.

«Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»

La irunesa Paqui López padece un trastorno que le impide estar sentada o tumbada más de una hora y que le dificulta el día a día y socializar

Yolanda Veiga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:33

Aeropuerto de Bilbao-Irun. Un viaje de hora y cuarto a Paqui le lleva fácilmente cuatro. «Tengo que parar cuatro o cinco veces y pasear ... un rato o coger una habitación de hotel por el camino y continuar al día siguiente». Lo hace poco porque apenas viaja. «La última vez fui a Canarias, tres horas de pie en la cola del avión. Iba de vacaciones, pero llegué agotada. Y si pudiera al menos llegar y tumbarme en la hamaca de la piscina... pero no aguanto ni diez minutos quieta. Es una tortura que poca gente entiende».

