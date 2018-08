Un sueño hecho realidad Odei, de rojo, disputa con un adversario la posición durante uno de los encuentros jugados con el Heybridge. / ALAN EDMONDS El irundarra Odei Martín está disfrutando del fútbol en Inglaterra, donde ha conseguido ficha con un equipo tras marcharse allí a hacer unas pruebas | B.O. IRUN. Domingo, 19 agosto 2018, 00:25

Odei Martín es un irundarra de 21 años. Como a tantos otros jóvenes de su edad, le gusta y ha jugado al fútbol toda la vida. Empezó en el Dunboa, para luego pasar por el Real Unión, el Indartsu de Bizkaia y el Hondarribia. Mientras cursaba Ciencias Políticas en Bilbao, recibió una mala noticia. Un compañero suyo de la residencia en la que vivía mientras estudiaba, fue diagnosticado con cáncer. «Hablamos mucho durante esa época y llegamos a una conclusión, si hay algo en esta vida que nos ilusione, hay que ir a por ello. Y mi sueño siempre había sido jugar a fútbol en Inglaterra».

Dicho y hecho. Odei empezó a buscar por internet cómo poder conseguir una prueba en las islas y encontró el campus 'England the Chance', que viene a significar algo así como 'Una oportunidad en Inglaterra'. «Constaba de una semana con entrenamientos y partidos en Inglaterra a la que van equipos no profesionales a ojear y buscar jugadores. Estuvimos doce chavales y a tres de nosotros nos ficharon».

En lo deportivo la aventura va bien, pero el comienzo no fue de color de rosas. «Al llegar a Londres mi idea era quedarme ahí un par de días y luego ir al campus, pero me robaron el dinero en el aeropuerto y me tuve que quedar dos noches a dormir allí mismo».

Pasado lo malo, Odei Martín ya está disfrutando del fútbol inglés y lo está haciendo en el Heybridge Swifts, un equipo de la Bostik North League, la octava división de la amplísima pirámide del fútbol británico. De nivel, similar a lo que aquí conocemos por Tercera División. Y es que hay que tener en cuenta que en Inglaterra, el Sunderland-Charlton de la League One (Tercera) lo presenciaron hace dos semanas 31.075 espectadores y que el Heybridge, donde juega Odei, tiene hasta su propio canal de televisión vía youtube con amplios resúmenes de sus partidos. Otro nivel.

El primer momento de alegría llegó cuando en el último partido del campus se le acercó el entrenador del Heybridge Swifts. «Me dijo que quería que hiciera la pretemporada con ellos y la alegría que me llevé fue enorme. También me comentó que no me aseguraba tener ficha con el equipo, pero hice una pretemporada muy buena y ahora soy uno más en la plantilla».

El irundarra cuenta que «es todo muy diferente en todos los aspectos. Desde el primer día el club nos pone y nos ayuda con todo. Tenemos casa, una persona encargada de nosotros para que no nos falte nada, nos busca trabajo... Voy a empezar a trabajar en hostelería y el propio club habla con mis jefes para acordar los horarios y que no interfieran en los partidos. Y en lo futbolístico también todo es muy diferente. Se juegan dos partidos a la semana y se entrena menos. En total jugaremos, entre liga y las diferentes copas, unos setenta partidos».

La intensidad y los medios

Todo es nuevo para Odei Martín, pero hay unas cosas que le llaman más la atención que otras. «La intensidad con la que se juega es una pasada, físicamente están todos como animales. Nosotros tácticamente y técnicamente somos mejores y ellos juegan con más corazon, buscan el uno contra uno, van más fuerte a las disputas... La verdad es que se cumplen todos los tópicos del fútbol inglés. Aun así, tengo que decir que mi equipo es tácticamente más correcto que el resto, quiere jugar más con balon... según algunas encuestas que se hacen por aquí, somos favoritos para ganar la liga».

Sorprende escuchar que se hacen encuestas para hablar de estas categorías, pero el irundarra cuenta que «para que la gente se haga una idea, tenemos un seguimiento mediático como el que tiene el Real Unión. La gente de la ciudad no es del Chelsea o del Arsenal, es del Heybridge. Nos paran por la calle, nos piden autógrafos... El otro día, por ejemplo, un niño celebró su cumpleaños en el campo, unos jugadores fuimos a regalarle un balón en plan sorpresa y se nos echó a llorar de la emoción».

Y ¿cuánto durará el sueño? «Sobre la marcha. De momento una temporada, pero aquí todo el mundo dice que con trabajo, llegan las oportunidades. Por el momento estoy muy contento, aunque echo de menos a mis abuelos».