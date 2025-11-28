La situación sanitaria centra gran parte del pleno

E. P. IRUN. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Las necesidades sanitarias de la ciudad se colaron en la sesión plenaria de ayer, que tenía como principal punto en el orden del día la cesión de la parcela de la calle Larzabal al Gobierno Vasco. Fue el portavoz de Elkarrekin Podemos, David Nuño, el que comenzó señalando que «nos oponemos firmemente al proyecto del Gobierno Vasco aprobado por EAJ-PNV y PSE-EE de cargarse el patio del centro educativo para construir un macroambulatorio que sustituya al actual del centro de Irun».

En el turno de intervenciones, Mikel Mendibil (EH Bildu), consideró «motivo de alegría» la aprobación de la cesión de la parcela pero aseguró que «no podemos olvidar las múltiples deudas que tiene el Gobierno Vasco con nuestra ciudadanía. Las más graves relacionadas con el sistema sanitario».

En el caso del Partido Popular, Iñigo Manrique se mostró «absolutamente de acuerdo» con la decisión que provocará a futuro la ampliación del Instituto Bidasoa, pero matizó que «llega tarde y con la mosca detrás de la oreja sobre el supuesto castigo al que nos está sometiendo la administración autonómica del Gobierno Vasco».

A vueltas con Oñaurre

Sobre el punto relativo a la cesión del solar al Gobierno Vasco, aprobado por unanimidad, la primera teniente de Alcaldesa, Nuria Alzaga, puntualizó que «la ampliación llega tarde. Hay que decirlo con claridad. El Instituto Bidasoa necesitaba esta respuesta mucho antes».

Explicando que «cedemos la parcela por la solicitud del departamento de Educación», Alzaga pidió «que el departamento de Salud haga la misma solicitud para la parcela de Oñaurre, con el objetivo de seguir avanzando en la construcción del tercer ambulatorio».

Alzaga puso sobre la mesa los problemas relacionados con sanidad que está padeciendo la ciudad en los últimos tiempos, afirmando que «tiene que llegar una solución. No podemos normalizar que buscar una cita con el pediatra sea una odisea o que llevamos meses sin las urgencias pediátricas».

Por parte de EAJ-PNV, Gorka Álvarez apuntó que «la sanidad es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y ocupa a la consejería del Gobierno Vasco, que va cumpliendo poco a poco con sus compromisos para tratar de responder a las distintas necesidades que se dan en la comarca».

Álvarez concluyó su discurso haciendo relación a ese posible tercer ambulatorio de Oñaurre, contestando a Alzaga que «sabes que están trabajando en ello. Se van a dar pasos en los próximos meses y esa petición se va a dar».