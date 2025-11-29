Santiagotarrak, el sexagenario más joven

En los inicios de los años sesenta se sembró la semilla de lo que más tarde acabaría siendo la Sociedad Deportiva Santiagotarrak. El primer ... descenso del Bidasoa se celebró en 1967 y un año antes se había constituido el club, que esta semana ha celebrado en Ficoba la presentación de la próxima temporada. En 2026 Santiagotarrak cumplirá 60 años y pocos sexagenarios puede alardear de ser tan jóvenes, con una base compuesta por chicos y chicas cuya ilusión es remar o palear. Y ahora empieza el frío y cuesta más meterse en el Bidasoa, pero el trabajo de ahora se convertirá en resultados dentro de unos meses.

Antxon Arellano, presidente de la entidad, recordó que «abarcamos desde la categoría benjamín hasta veteranos y la promoción del deporte de competición en todas las edades sigue siendo la esencia de Santiagotarrak, aunque el club también acoge a quienes practican deporte de ocio».

281 deportistas hay en el club, de los cuales 116 son de la sección de remo en banco móvil, 101 son de piragüismo en pista y 64 de aguas bravas.

La pasada temporada «ha sido una vez más espectacular en cuanto a resultados deportivos y hemos logrado mantener una notable presencia en regatas internacionales y campeonatos del mundo, consolidando nuestro prestigio a nivel competitivo. Estos éxitos reflejan el trabajo y la dedicación tanto de los deportistas como de los entrenadores y colaboradores del club».

2025 y 2026 son especiales. El año que termina, «porque después de toda una vida como deportista, entrenador y trabajador del club, Adrián Santacruz se jubiló el pasado mes de septiembre. Merecida jubilación que no tengo ninguna duda estará disfrutando». Y el que se avecina, «porque cumpliremos 60 años. El grupo de jóvenes de la calle Santiago que fundaron el club hoy son attonas y amonas, y algunos han visto como sus hijos o nietos han pasado por el club. Otros de los que estamos hoy aquí empezamos de muy jóvenes y aquí seguimos. Y viendo la cantidad de niños y niñas que tenemos hoy, no hay duda de que tenemos a Santiagotarrak para muchísimos años».

El club cuenta con «unas magníficas instalaciones que hay que adecuar a las nuevas necesidades del club. La colaboración con el Ayuntamiento en este aspecto está siendo fructífera y en septiembre se acometió el dragado, reparación y ampliación del pontón. Se nos hizo duro estar un mes sin salir al agua, pero ha merecido la pena».

Arellano recordó que «es fundamental el respaldo constante del Ayuntamiento de Irun y el compromiso de los patrocinadores, quienes con su apoyo han sido, son y serán clave para la sostenibilidad del club. El reconocimiento se extiende a los socios, cuya generosidad y compromiso con las cuotas hacen realidad los sueños y proyectos del club».

Una ciudad unida al río

Precisamente representando al Ayuntamiento estuvo en el acto la alcaldesa, Cristina Laborda, para quien «uno de mis recuerdos preferidos de la ciudad es el paseo por el río. Todos en nuestra ciudad estamos unidos al río Bidasoa y cada vez que puedo, menos lo que me gustaría, paso por el río. Vivo en Santiago, así que me pilla muy cerca».

Este prámbulo sirvió para dirigirse a los deportistas de Santiagotarrak porque «siempre que miro al río, o casi siempre, ahí estáis. Formáis parte del río y se os echa de menos cuando no estáis. Seguro que os dáis cuenta cómo os miran los paseantes, cómo también en algunos casos os pueden animar. Sois ejemplo de vitalidad y representáis algo muy nuestro».

A nivel global, «sois un club que hacéis las cosas muy bien. Para esta nueva temporada que vais a empezar, os quiero desear que tengáis muchos éxitos, tantos como en 2025, donde habéis llevado muy lejos el nombre dela ciudad de Irun».

Reconoció que «si cito a algunos, me dejo a otros, y eso es injusto, pero sí que tengo que nombrar a Adrián Santacruz, que es un mombre propio de Santiagotarrak, y a Oier Díaz, que ojalá él o Klara Olazabal puedan unirse a la lista de olímpicos de este club. Gran parte del olimpismo en Irun está unido a Santiagotarrak».