Deportistas y entrenadores de la Sociedad Deportiva Santiagotarrak, junto con el presidente Arellano y la alcaldesa Laborda, al final de la presentación celebrado en Ficoba. FOTOS: LUSA

Irun

Santiagotarrak, el sexagenario más joven

El club dio pistoletazo de salida a la nueva temporada con un acto celebrado en Ficoba

Iñigo Aristizabal

Irun

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

En los inicios de los años sesenta se sembró la semilla de lo que más tarde acabaría siendo la Sociedad Deportiva Santiagotarrak. El primer ... descenso del Bidasoa se celebró en 1967 y un año antes se había constituido el club, que esta semana ha celebrado en Ficoba la presentación de la próxima temporada. En 2026 Santiagotarrak cumplirá 60 años y pocos sexagenarios puede alardear de ser tan jóvenes, con una base compuesta por chicos y chicas cuya ilusión es remar o palear. Y ahora empieza el frío y cuesta más meterse en el Bidasoa, pero el trabajo de ahora se convertirá en resultados dentro de unos meses.

