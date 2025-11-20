Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Irun

La Ronda Sur y la glorieta de Azken Portu para un verdadero anillo exterior

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El proyecto para llevar la Ronda Sur hasta Arbes este «forma parte de un plan global de actuaciones para transformar las conexiones, la movilidad y mejorar el tráfico en Irun y su entorno, uno de los ámbitos con mayor intensidad de tráfico del territorio y uno de los puntos neurálgicos de nuestro país», dijo la portavoz foral, Irune Berasaluze al dar cuenta de la aprobación del convenio para la redacción de proyecto. Aprovechó la ocasión para recordar que otra de esas actuaciones previstas, la rotonda entre la GI-636 (calle Juan Thalamas Labandibar) y el paseo de Artiga, tiene partida presupuestaria para arrancar las obras en 2026 «y el proyecto prácticamente terminado».

Esas dos actuaciones, la llegada hasta Arbes de la Ronda Sur y la glorieta de Azken Portu, permitirán convertir el paseo de Artiga en el nexo entre las dos variantes en el este de la ciudad, función que en el lado oeste ya cumple el recorrido Hilanderas-Burniola-Letxunborro. «Así se cerrará el anillo de circunvalación que siempre hemos dicho que necesitaba la ciudad, el objetivo final que llevamos persiguiendo desde hace décadas», señaló la alcaldesa, Cristina Laborda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ronda Sur y la glorieta de Azken Portu para un verdadero anillo exterior