La Ronda Sur y la glorieta de Azken Portu para un verdadero anillo exterior

El proyecto para llevar la Ronda Sur hasta Arbes este «forma parte de un plan global de actuaciones para transformar las conexiones, la movilidad y mejorar el tráfico en Irun y su entorno, uno de los ámbitos con mayor intensidad de tráfico del territorio y uno de los puntos neurálgicos de nuestro país», dijo la portavoz foral, Irune Berasaluze al dar cuenta de la aprobación del convenio para la redacción de proyecto. Aprovechó la ocasión para recordar que otra de esas actuaciones previstas, la rotonda entre la GI-636 (calle Juan Thalamas Labandibar) y el paseo de Artiga, tiene partida presupuestaria para arrancar las obras en 2026 «y el proyecto prácticamente terminado».

Esas dos actuaciones, la llegada hasta Arbes de la Ronda Sur y la glorieta de Azken Portu, permitirán convertir el paseo de Artiga en el nexo entre las dos variantes en el este de la ciudad, función que en el lado oeste ya cumple el recorrido Hilanderas-Burniola-Letxunborro. «Así se cerrará el anillo de circunvalación que siempre hemos dicho que necesitaba la ciudad, el objetivo final que llevamos persiguiendo desde hace décadas», señaló la alcaldesa, Cristina Laborda.