Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este viernes en Irun a un hombre por ser el presunto autor del robo en una clínica de esta localidad. ... Además, se pudo comprobar que había quebrantado una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a su expareja.

Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, el pasado jueves se produjo un robo en una clínica de Irun. Para poder acceder al interior del establecimiento habían fracturado dos ventanas y habían sustraído de su interior entre otros objetos un ordenador portátil y un teléfono móvil.

En la inspección ocular que se hizo del local se localizó un teléfono móvil a través del cual, después de realizar diversas averiguaciones, se pudo determinar quién había sido el posible autor del robo.

El sospechoso fue localizado el viernes en esta localidad y se procedió a su arrestado. Según se pudo comprobar, existía una orden judicial que le prohibía aproximarse a su expareja y la había quebrantado, por lo que también se le abrieron diligencias por este motivo.

El detenido, 40 años de nacionalidad española y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue puesto ayer a disposición judicial.