Irun

El Roca volvió a ganar y el Mariño Real Unión cayó en Lezama

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

La dinámica positiva del Roca se mantuvo un fin de semana más con una décima victoria consecutiva que tuvo doble mérito. Uno, el tanteo, 0-3 (si bien dos goles llegaron ya en la prolongación); otro, el rival, un Zumaiako que llegaba enrachado enlazando cinco victorias.

Por parte del filial unionista jugaron Odei, Arrikarte, Pinillos, Corvo, Palenzuela, Ander Fernández, Boulmot, Amara Laghdaf, Igor Capa, Zubiaguirre y Señorans. Salieron después Pape Diop, Asier Zabalo, Letamendia, Unsain y Seara. El 0-1 lo anotó Capa en el minuto 17 y los siguientes Unsain en el 93 y el 95, el último de penalti.

El Mariño Real Unión, por su parte, no pudo evitar una abultada derrota, 4-0, en su visita a Lezama. Pese a mejorar notablemente respecto al partido contra el Añorga, «volvimos a ser víctimas de nuestros errores», sentenciaba el técnico Imanol Gómez, que valoró cómo durante buena parte del partido «supimos competir de tú a tú al Athletic C». Alineó a María Diez, Olaia Alza, Ainhitze Izaguirre, June Alza, Anne Royo, Naia Martin, Miren Larrañaga, Olaia Tellechea, Alexia Martín, Nahia Gaztelumendi y Carla Penedo. Jugaron también Baleztena, Cienfuegos, Lizardi, Zubiaurre y Lizaso.

