Irun

El Roca se impone en el anexo 2-1 al Urki y continúa firme en lo alto de la clasificación

E. P.

irun.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28

El segundo equipo del Real Unión se impuso ayer al mediodía en el anexo del Stadium Gal al Urki por 2-1. Los dos goles de los txuribeltz llegaron en la segunda mitad, obra de Laghdaf Amara (61') y Manuel Pinillos Del Busto (70'). Los eibarreses redujeron distancias por mediación de Iker Cobo (83') pero los puntos se quedaron en Irun.

Se trata del séptimo triunfo consecutivo del conjunto de Alberto López, que cuenta todos sus partidos por victorias a excepción de la derrota de la jornada inaugural.

El Mariño Real Unión

El anexo de Gal acogerá hoy a partir de las 12.30 el duelo correspondiente a la sexta jornada entre Mariño Real Unión y Elorrio. Las irundarras, tras un fin de semana de descanso en el que no hubo competición en Tercera RFEF, vuelven a la acción ante un rival peligroso. Enfrente estará el Elorrio, tercer clasificado antes de arrancar la jornada con 10 puntos, los mismos que el segundo Tolosa. El Mariño Real Unión ha empezado la jornada séptimo con seis puntos.

