El Roca cedió un empate y puso fin a su racha de diez encuentros seguidos ganando

Tenía que suceder tarde o temprano y finalmente ha sido en la jornada numero doce cuando el Real Unión B ha puesto fin a su increíble racha de diez encuentros consecutivos ganados. El filial unionista, que cayó derrotado en la jornada inaugural ante el Anaitasuna, contaba por victorias todos los encuentros disputados desde ese 14 de septiembre, firmando una increíble racha que le ha llevado a liderar la División de Honor Regional con cierta holgura.

Ante un Bergara que también arrastraba una buena dinámica de cuatro encuentros sin perder y ocupa la quinta posición en la tabla, el Roca no pudo pasar del empate (0-0) en la tarde del domingo en el anexo. El conjunto txuribeltz dispuso de algún acercamiento peligroso para llevarse el gato al agua pero los visitantes concedieron muy pocas ocasiones durante el choque.

Por parte irundarra jugaron Odei Rodríguez, Axel Arrikarte, Pape Diop, Ander Fernández, Lucas Boulmot, Amara Laghdaf, Asier Unsain, Igor Capa, Gorka Zubiaguirre, Joaquín Señorans y Markel Mancisidor. En la segunda parte saltaron al terreno de juego Asier Zabalo, Fermín Corvo, Beñat Palenzuela, Ander Seara y Víctor Letamendia.

El conjunto de Alberto López sigue en lo alto de la clasificación con 31 puntos y siete de ventaja sobre el segundo clasificado Anaitasuna, que tiene 27. La jornada número 13 llegará pronto para los txuribeltz, que se medirán el viernes en el Z5 de Zubieta al colista Deusto a partir de las 21.00 horas.