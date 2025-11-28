Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

Un rival de envergadura que augura «un buen espectáculo»

Iñigo Morondo

irun.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Es más que probable que el debut de Luca Sangalli se formalice este fin de semana, en el partido que medirá hoy al equipo irundarra con el Utebo, líder del Grupo II de esta 2ª RFEF. «Es un equipo que está ahí por méritos propios», afirmó Ramsés Gil. «Lleva muchos años haciendo bien las cosas, jugando playoff y probablemente mereciendo estar en 1ª RFEF. Este año ha vuelto a confeccionar un buen bloque y lo está haciendo muy muy bien, ganando muchísimos partidos por méritos propios, porque juega muy bien al fútbol. Es de justicia que vayan primeros». Destacó que «su fase ofensiva es muy buena, con jugadores de mucho nivel. Muchos de ellos llevan varios años juntos y con el mismo entrenador. Cuando, además, la dinámica es positiva, con la flecha para arriba, se dan fases como en la que están ahora en la que generan peligro con mucha facilidad y hacen goles».

Efectivamente, jugadores como Diego Suárez (5 goles), Camilo Leiton, Jorge Adán, Álvaro Meseguer, Jorge Chanza o David Marín llevan cuatro o, en algunos casos, hasta cinco temporadas en el club, una circunstancia poco frecuente en estas categorías. También el técnico, Juan Carlos Beltrán, vive su quinto curso en el equipo zaragozano. El primero lo saldó con ascenso a 2ª RFEF y los tres siguientes con fases de ascenso a 1ª RFEF que no fructificaron. Su equipo llega a Gal con la vitola de máximo goleador del grupo.

Decía el entrenador unionista que medirse a este Utebo es «un reto atrayente, apasionante a nivel de fútbol, de aficionados, incluso parece que el tiempo va a ser bueno. Todo acompaña para que se vea un buen espectáculo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un rival de envergadura que augura «un buen espectáculo»