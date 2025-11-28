Un rival de envergadura que augura «un buen espectáculo»

Iñigo Morondo irun. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Es más que probable que el debut de Luca Sangalli se formalice este fin de semana, en el partido que medirá hoy al equipo irundarra con el Utebo, líder del Grupo II de esta 2ª RFEF. «Es un equipo que está ahí por méritos propios», afirmó Ramsés Gil. «Lleva muchos años haciendo bien las cosas, jugando playoff y probablemente mereciendo estar en 1ª RFEF. Este año ha vuelto a confeccionar un buen bloque y lo está haciendo muy muy bien, ganando muchísimos partidos por méritos propios, porque juega muy bien al fútbol. Es de justicia que vayan primeros». Destacó que «su fase ofensiva es muy buena, con jugadores de mucho nivel. Muchos de ellos llevan varios años juntos y con el mismo entrenador. Cuando, además, la dinámica es positiva, con la flecha para arriba, se dan fases como en la que están ahora en la que generan peligro con mucha facilidad y hacen goles».

Efectivamente, jugadores como Diego Suárez (5 goles), Camilo Leiton, Jorge Adán, Álvaro Meseguer, Jorge Chanza o David Marín llevan cuatro o, en algunos casos, hasta cinco temporadas en el club, una circunstancia poco frecuente en estas categorías. También el técnico, Juan Carlos Beltrán, vive su quinto curso en el equipo zaragozano. El primero lo saldó con ascenso a 2ª RFEF y los tres siguientes con fases de ascenso a 1ª RFEF que no fructificaron. Su equipo llega a Gal con la vitola de máximo goleador del grupo.

Decía el entrenador unionista que medirse a este Utebo es «un reto atrayente, apasionante a nivel de fútbol, de aficionados, incluso parece que el tiempo va a ser bueno. Todo acompaña para que se vea un buen espectáculo».