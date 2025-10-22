El retén de Protección Civil se activa ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento

Ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento emitido por Euskalmet, el Ayuntamiento de Irun ha informado a primera hora de la tarde de ... este miércoles que se ha activado el retén de Protección Civil. El área de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras y la Policía Local están pendientes de la evolución del aviso amarillo.

Desde Protección Civil han señalado que prestarán especial atención a puntos como obras de construcción con grúa-pluma, las que se estén desarrollando en tejados, terrazas o cubiertas; y también a obras en zonas expuestas. También vigilarán muros o cubiertas en mal estado que presenten riesgo de desplome, edificios abandonados o semiderruidos y espacios con arbolado.

Según el pronóstico actual de Euskalmet, entre las 21.00 y las 00.00 de este miércoles las rachas de viento pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, y en las no expuestas rondarán entre 70 y 80 km/h. El aviso amarillo se mantendrá durante toda la noche y hasta el mediodía del jueves. Hasta entonces, se recomienda tomar las precauciones habituales en estos casos, como retirar de terrazas y balcones aquellos elementos que pudieran caer a la vía pública, no ir al monte o tener especial cuidado al pasar delante de edificios en construcción o mal estado.