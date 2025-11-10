Los resultados de la octava jornada comprimen la clasificación liguera

Iñigo Aristizabal Irun Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun ha caído a la quinta posición liguera –empatado con el cuarto– tras su derrota por 32-31 en Torrelavega y el triunfo del Logroño ante el Granollers. El equipo irundarra y el vallesano, así como Ademar León, Cuenca y Cangas perdieron ante rivales que estaban por detrás en la clasificación. Ahora Logroño y Granollers (12 puntos) y Torrelavega y Bidasoa (11) aparecen tras el Barça (14) y por delante del Ademar (9), con un partido pendiente tanto culés como leoneses.

Alex Mozas reconoce que «en la primera parte nos sacaron del partido, fueron muy superiores. Salieron con muchísima intensidad, defensivamente estuvieron muy bien y a nosotros nos faltaba un punto de conseguir ajustar un poco la defensa. Pero en el segundo tiempo eso lo hicimos muy bien, tuvimos una reacción muy buena, llegándonos a poner por encima. Y al final los detalles favorecieron al Torrelavega».

El Irudek Bidasoa Irun llegó a estar seis abajo (18-12, 22-16) y también por delante en dos ocasiones (28-29 y 30-31), pero recibió el gol que le dejaba sin premio en el último segundo.

Es una derrota que «duele muchísimo, pero no tengo nada que reprochar al equipo, al revés. Creo que la imagen que dimos en la segunda parte, no rendirse nunca a pesar de que estábamos muy mal en el partido, nos va a hacer crecer».

Orgulloso del equipo

Entiende Mozas que «no hay que darle muchas vueltas a lo de Torrelavega porque el martes tenemos un partido dificilísimo en Francia. Hay que levantarse, seguir creciendo y mejorar». Se muestra «orgulloso del equipo, orgulloso del trabajo».

Por otro lado, asegura que Torrelavega «ha entrado en el grupo de los equipos de arriba, lógicamente, porque los jugadores que tiene no tienen nada que envidiar ningún equipo de Asobal».

Con tanto nivel en la liga, «no hay mucho margen de error, con lo cual tendremos que apretar los dientes». Y el sábado en Artaleku comparecerá el Logroño, que viene de sumar cinco victorias seguidas.