Récord de participación en el autonómico celebrado en Padel Indoor Bidasoa Bergareche-Jauregui y Solán-Lasa se proclaman campeones

Entrega de premios del Campeonato de Euskadi que tuvo lugar en Padel Indoor Bidasoa.

I. A. IRUN. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Las instalaciones del Padel Indoor Bidasoa, en el polígono Bidaurre-Ureder de Ventas, acogieron el Campeonato de Euskadi de pádel, que destacó por batir y con claridad el récord de participación.

Entre hombres y mujeres comparecieron 135 parejas y el aumento de inscritos fue especialmente notable en categoría masculina, pasando de las 69 parejas del año pasado a nada menos que 114 en esta ocasión.

Con semejante nómina de participantes, hubo que espaciar el campeonato, que se jugó en tres fases a lo largo de dos fines de semana. Arrancó el evento con una fase pre-previa en la que clasificaban ocho parejas, siguió con la previa, para parejas que estaban entre los puestos 13 y 20 del ránking, clasificando cuatro, y concluyó con el cuadro final, con las dieciséis mejores parejas en categoría masculina y otras tantas en femenina.

En categoría masculina la txapela fue para los vizcaínos Jaime Bergareche y Álvaro Jauregui, que en la final derrotaron por 6-4 y 6-2 a Lucas Mañero y Álex Garayo. Es el undécimo título de Bergareche, primero de Jauregui.

En féminas la final fue más igualada y se resolvió con un 7-6 y 7-5 a favor de Aitana Solán y Andrea Lasa, campeonas por primera vez, frente a Cristina González y Amaia Arteta. El tercer puesto fue para Leia Arteagoitia y Olaia Oliva.

Iker Fernández de Barrena y Pablo Elgorriaga ganaron la previa y Lain Blanco y Asier Arruabarrena, la pre-previa.