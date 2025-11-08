Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de premios del Campeonato de Euskadi que tuvo lugar en Padel Indoor Bidasoa.

Récord de participación en el autonómico celebrado en Padel Indoor Bidasoa

Bergareche-Jauregui y Solán-Lasa se proclaman campeones

I. A.

IRUN.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Las instalaciones del Padel Indoor Bidasoa, en el polígono Bidaurre-Ureder de Ventas, acogieron el Campeonato de Euskadi de pádel, que destacó por batir y con claridad el récord de participación.

Entre hombres y mujeres comparecieron 135 parejas y el aumento de inscritos fue especialmente notable en categoría masculina, pasando de las 69 parejas del año pasado a nada menos que 114 en esta ocasión.

Con semejante nómina de participantes, hubo que espaciar el campeonato, que se jugó en tres fases a lo largo de dos fines de semana. Arrancó el evento con una fase pre-previa en la que clasificaban ocho parejas, siguió con la previa, para parejas que estaban entre los puestos 13 y 20 del ránking, clasificando cuatro, y concluyó con el cuadro final, con las dieciséis mejores parejas en categoría masculina y otras tantas en femenina.

En categoría masculina la txapela fue para los vizcaínos Jaime Bergareche y Álvaro Jauregui, que en la final derrotaron por 6-4 y 6-2 a Lucas Mañero y Álex Garayo. Es el undécimo título de Bergareche, primero de Jauregui.

En féminas la final fue más igualada y se resolvió con un 7-6 y 7-5 a favor de Aitana Solán y Andrea Lasa, campeonas por primera vez, frente a Cristina González y Amaia Arteta. El tercer puesto fue para Leia Arteagoitia y Olaia Oliva.

Iker Fernández de Barrena y Pablo Elgorriaga ganaron la previa y Lain Blanco y Asier Arruabarrena, la pre-previa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Récord de participación en el autonómico celebrado en Padel Indoor Bidasoa

Récord de participación en el autonómico celebrado en Padel Indoor Bidasoa