El Real Unión quiere prolongar su momento dulce el domingo en Ibaia

El Real Unión visita este domingo (12.00) la fría Vitoria con el objetivo de dar continuidad a la buena racha de los últimas jornadas, en las que ha sido capaz de vencer tres de los últimos cuatro encuentros. El último especialmente, el de la semana pasada ante la SD Logroñés, dejó muy buenas sensaciones entre la afición irundarra. «Me alegro que la gente saliera contenta», ha reconocido Ramsés Gil este viernes en rueda de prensa. «En nuestro caso también. Cuando el resultado y las sensaciones y el juego acompañan la alegría es doble. Una vez analizado el partido, podemos decir que fue muy completo. El equipo se encontró bien prácticamente en todas las fases del juego y pese al inconveniente del empate, estuvimos bien. Estábamos buscando eso, coger una línea de juego que no fuera puntual y que se convirtiera en dinámica».

El Real Unión se medirá esta jornada en Ibaia al Alavés B, una plantilla que el entrenador de los unionistas ha calificado como «muy potente, con muy buenos futbolistas y que maneja diferentes registros. No solamente los de juego combinado y de técnica característicos de los filiales». Además del potencial de los babazorros, el técnico segoviano ha destacado que «la mejor noticia es el campo donde se juega, un campo de hierba natural grande en muy buen estado».

Hablando del terreno de juego de la ciudad deportiva del Alavés, los medios de comunicación le han preguntado a Ramsés Gil por el césped del Stadium Gal, que la pasada jornada presentó un aspecto muy bueno. «Para nosotros es fundamental por la propuesta que tenemos y el tipo de futbolistas», ha reconocido el preparador txuribeltz. «El club está haciendo un esfuerzo enorme para que la hierba esté en el mejor estado posible y tenemos unos jardineros top. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, que por lo menos en casa el campo esté bien».

La comparecencia de este viernes ha dejado dos nombres propios. El primero el de Mustapha, que entrará en convocatoria si no hay ninguna novedad tras el percance sufrido en el choque ante el Basconia. Por suerte, se ha quedado en «un susto, en un golpe en la rodilla. Fue un gesto feo provocado por un golpe y él tenía dudas en cuanto a sus sensaciones. Hasta que no se hicieron las pruebas y se garantizó que no tenía nada ha estado una semana parado y la actual está entrenando con normalidad».

El otro ha sido David Fernández, que «está entrenando muy bien gracias a Dios. Ha tenido malísima suerte porque después de una pretemporada buenísima en el último partido, en Nájera, se rompió el gemelo y le costó más de un mes de lesión. El día que iba a volver a jugar, en Zaragoza ante el Ebro, se volvió a lesionar calentando. Por suerte esta vez fue un poco menos . Creo que el tiene tantas ganas de jugar como yo de ponerle».

Las últimas preguntas en la sala de prensa del Stadium Gal han estado relacionadas con la situación clasificatoria de los txuribeltz, en puestos de play-off. «Estamos en noviembre y queda una eternidad», ha considerado Ramsés Gil a ese respecto. «Tenemos la intención de ir partido a partido, día a día y entreno tras entreno para hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. Sobre la clasificación, es una obviedad que cuanto más puntos tengas más arriba vas a estar, pero no te da nada a estas alturas ni dentro de dos meses tampoco. Estamos con los pies en el suelo».

Sobre la igualdad reinante en la primera mitad de la clasificación, Gil ha comentado que «lo normal es que al final se parta un poco y se formen como tres grupos; los de arriba, los del medio y los de abajo. Son categorías muy igualadas y en las experiencias que yo he tenido hemos llegado a las últimas jornadas con una distancia mínima entre play-off y descenso. Nada me invita, viendo la categoría y el nivel de los equipos, a pensar otra cosa».

Reencuentro con el Alavés B tras la campaña del Covid

El filial albiazul, entrenado por el almeriense Manuel Jesús Casas García 'Molo', viene de empatar sin goles ante el Amorebieta en Urritxe. Sus números guardan similitudes con los del Real Unión: ha ganado cinco encuentros hasta el momento (igual que el conjunto txuribeltz), ha encajado los mismos siete tantos y ha sido capaz de anotar uno más, doce. La diferencia de tres puntos en la clasificación viene dada por el número de derrotas, hasta cuatro para los alavesistas frente al único partido que han perdido los irundarras.

La última vez que los dos conjuntos se vieron las caras fue dentro de la campaña 2020/21, la de la reestructuración de las categorías y la pandemia. Los entonces entrenados por Aitor Zulaika se impusieron (0-1) el 16 de enero de 2021 en Ibaia con un tanto de Jon Madrazo, que pasó por el Stadium Gal hace algunas semanas enrolado en el Sestao River.

El encuentro de ida en el Stadium Gal se disputó un 18 de noviembre de 2020 pero la fecha inicial para su celebración estaba fijada para un mes antes, el domingo 18 de octubre a las 12.00. En plena pandemia, el encuentro ante el filial babazorro se suspendió a poco más de una hora de su inicio por el positivo en Covid de un jugador del filial txuribeltz que el día anterior había entrenado con el primer equipo.

Tras esa temporada en la que se reestructuró el futbol nacional, el Alavés B quedó relegado a la Tercera Federación. Logró el ascenso a Segunda RFEF una campaña después, en la 2021/22, y en la siguiente disputó el play-off de ascenso a Primera RFEF, eliminando al Zamora en la semifinal para caer después en la final ante el Atlético Sanluqueño.

En el segundo equipo alavesista milita el extxuribeltz Andoni Arzak, que tuvo un paso testimonial por el Real Unión hace dos temporadas, en el curso que inicio y concluyó Fran Justo con el paso de Imanol Idiakez mediante. Cedido por la Real Sociedad, en el mercado invernal retornó a Zubieta tras sumar media hora en dos encuentros.

