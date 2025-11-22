El Real Unión pone a prueba su condición de mejor visitante en Ibaia

E. P. IRUN. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Invicto lejos del Stadium Gal, el Real Unión visita hoy al mediodía (12.00) Ibaia para medirse a un Alavés B que está realizando una buena campaña y cuenta únicamente con tres puntos menos que los txuribeltz. «Es un equipo muy potente con muy buenos futbolistas», destacó en la previa el entrenador de los irundarras, Ramsés Gil, preguntado por el filial babazorro.

El partido se desarrollará en un terreno de juego de dimensiones amplias que, a expensas de las inclemencias meteorológicas, presentará un buen estado, algo que no siempre sucede en la Segunda RFEF. «Para nosotros es fundamental por la propuesta y el tipo de futbolistas que tenemos», explica el técnico unionista.

El conjunto irundarra ha arrancado la jornada en puestos de play-off, una situación a la que el preparador txuribeltz no presta demasiada atención: «Estamos en noviembre y queda una eternidad. Mantenemos los pies en el suelo».

¿Repetirá once?

El Real Unión llega al duelo con las buenas sensaciones que dejó el choque de la jornada anterior ante la SD Logroñés. En ese encuentro, Gil repitió el once que había utilizado siete días ante el Basconia. Veremos si este domingo, vistos los buenos resultados, repite alineación o introduce alguna modificación. Especialmente en la portería, donde Lander Emery ha sido el elegido en las dos últimas jornadas en detrimento de Jon Tena. Si Ramsés Gil mantiene su apuesta por tercera jornada consecutiva, los hombres que saltarán a la ciudad deportiva del Alavés serán Lander, Fontán, Carrillo, Molina, Mateo, De la Mata, Miguélez, Arruti, Unai, Tellechea y Soroeta.

Tras el susto de Mustapha en el encuentro ante el Basconia, que le mantuvo parado a la espera de pruebas que descartasen una lesión grave, el extremo vuelve a una convocatoria en la que volverá a estar David Fernández, que ha arrastrado dos lesiones desde que arrancó el curso y ya se encuentra a pleno rendimiento.