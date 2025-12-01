Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del Real Unión celebraron cuatro tantos el sábado en el choque ante el Utebo. FOTOS: J. M. LÓPEZ

Irun

El Real Unión continúa con su tendencia al alza

El próximo encuentro lleva a los txuribeltz hasta La Molineta, donde el domingo espera el Alfaro a partir de las 17.00 horas

E. Prieto

Irun

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

El Real Unión ha cogido velocidad de crucero. Desde la dolorosa derrota en casa ante el Sestao River, los txuribeltz han sido capaces de ... encadenar cuatro triunfos y dos empates que le han permitido asentarse en puestos de play-off y tener el liderato a dos puntos. Un honor que, a falta de cuatro encuentros para que concluya la primera vuelta, sigue correspondiendo a la víctima del pasado sábado, el Utebo. Eso sí, con los mismos 26 puntos que Sestao y Tudelano.

