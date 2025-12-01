El Real Unión continúa con su tendencia al alza

El Real Unión ha cogido velocidad de crucero. Desde la dolorosa derrota en casa ante el Sestao River, los txuribeltz han sido capaces de ... encadenar cuatro triunfos y dos empates que le han permitido asentarse en puestos de play-off y tener el liderato a dos puntos. Un honor que, a falta de cuatro encuentros para que concluya la primera vuelta, sigue correspondiendo a la víctima del pasado sábado, el Utebo. Eso sí, con los mismos 26 puntos que Sestao y Tudelano.

Como no podía ser de otra forma, Ramsés Gil consideró en rueda de prensa que su equipo había realizado «un partido muy completo» tras derrotar por 4-1 al cuadro zaragozano. «Siempre hay cosas que mejorar y lo analizaremos pero en esta categoría, cuando ganas, no es el momento de poner peros. Es el momento de disfrutarlo».

En una primera parte en la que la afición presente en el Stadium Gal disfrutó de lo lindo, el segoviano apuntó que «hemos entrado muy bien al partido. Al final, cuando entrenas como lo están haciendo los chavales, es más fácil que algún día te salga un partido completo y tengas capacidad para generar mucho y hacer más goles. Veníamos teniendo un déficit importante ahí», manifestó el preparador del Real Unión. Tras varias jornadas hablando de la falta de puntería, los irundarras hicieron gala de una efectividad que otras tardes se había echado en falta.

Dentro de todas las cosas positivas que tuvo la jornada número 13, Ramsés Gil se queda con «ver a los chicos felices y celebrando, porque es un grupo fantástico». El preparador de los unionistas tampoco se olvida de «la chavalada del fondo, que es impresionante. Tener ese activo es importantísimo porque te tienen enchufado todo el partido».

El duelo ante el Utebo sirvió, entre otras cosas, para ver el debut de Luca Sangalli dos días después de que se hiciese oficial su contratación. Durante la cerca de media hora que completó delante de su nueva afición, el mediocentro donostiarra hizo gala de algunas de las cualidades que ha demostrado a lo largo de su carrera: capacidad para ganar segundas jugadas y buen manejo de balón. Si no hay lesiones de por medio, el flamante 24 txuribeltz se convertirá en un refuerzo de lujo para la segunda parte del año.

Jugadores en progresión

El Real Unión ha llegado a diciembre con la flecha para arriba. Tras unas primeras semanas que parecieron de adaptación, los irundarras están empezando a mostrar hechuras de equipo que puede consolidarse en la zona alta. Es injusto mencionar a algunos jugadores por encima de otros, porque el rendimiento de todos está yendo en aumento, pero hay nombres propios que especialmente en los últimos choques están contribuyendo a esa mejora. A los Tena, Carrillo, Molina, De la Mata, Unai o Telle, que han demostrado su capacidad desde el comienzo, se han sumado las buenas actuaciones de jóvenes como Arruti y Soroeta, que han dado un paso adelante.

Martín Arruti ha sido un fijo para Ramsés Gil desde el principio. El centrocampista había mostrado condiciones pero en las últimas citas se le ha visto con más poso, dando continuidad al juego y siendo el nexo de unión entre el ataque y la defensa desde la segunda altura del centro del campo.

Javi Soroeta, en cambio, se está convirtiendo en el ojito derecho de la afición por su entrega y buenas maneras con la pelota. Ante el Utebo no marcó pero asistió con una pared a Unai García para hacer el 3-0 y fue el artífice de la jugada que derivó en el 4-1, luchando y robando un balón que parecía irse por línea de fondo.

En defensa, Ramsés Gil ha sumado para la causa a David Fernández, que había acumulado dos lesiones consecutivas y ante el Utebo disfrutó de su primera titularidad. «Tiene tantas ganas de jugar como yo de ponerle», aseguró el míster hace algunos días. Ante la ausencia por lesión de Molina, el central asturiano fue el elegido para acompañar a Carrillo, completando 66 minutos en los que demostró buena salida de balón.

Los irundarras disfrutan de un momento dulce pero la categoría no permite ningún tipo de relajación. La siguiente cita de los fronterizos será el domingo (17.00) en La Molineta, donde espera un Alfaro que es penúltimo pero ya ha demostrado en su feudo de lo que es capaz. En ese escenario, los riojanos han logrado sus únicas dos victorias ante dos conjuntos de la parte alta, el Utebo y el Tudelano.