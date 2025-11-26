El Real Unión activa mañana los abonos de media campaña

M. A. I. IRUN. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El Real Unión estrena mañana su nueva campaña de abonados para media temporada bajo el lema 'Ilusión X Unión'. Tras una campaña estival que se saldó con más altas que bajas y el incremento en un 10% del número de abonos, hasta más de 1.300, el club ha lanzado ahora una nueva oferta.

Los abonos de media campaña se pueden conseguir desde mañana para acceder al campo en los ocho partidos de Gal de la segunda vuelta y los tres que le quedan aún a la primera, empezando por el de este sábado, a las 18.00, contra el Utebo.

El precio establecido está por debajo de la mitad de lo que se ofreció en verano, si bien es verdad que a principio de temporada se premió la fidelidad a los colores con la inclusión de una camiseta de esta temporada con cada abono y no es el caso ahora. De todas formas, como referencia, para adultos, el abono queda en 100 euros en Tribuna Principal, 70 en Tribuna Este y 35 en 1902 Hego Harmaila. Los abonos pueden tramitarse desde mañana online o en el RUCgunea del Stadium Gal.