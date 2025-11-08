Puntos necesarios esta tarde ante el Basconia

E. P. IRUN. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Real Unión tratará esta tarde de conseguir fuera lo que dejó escapar la semana pasada en casa ante el Gernika. Los de Ramsés Gil se miden en la jornada diez a otro equipo vizcaíno, en este caso al Basconia. El choque en el césped natural de Artunduaga de Basauri, que suele estar en perfectas condiciones, arrancará a las 17.00. Habrá que esperar a esa hora para ver qué papel juega la lluvia caída en las últimas horas.

La trayectoria de los irundarras lejos del Stadium Gal, con un balance de dos victorias, dos empates, y un único gol encajado, invitan a ser optimista este domingo ante el tercer equipo del Athletic Club. El conjunto de Ramsés Gil tendrá enfrente a un conjunto que atesora algunas de las cualidades que se les presuponen a los filiales: calidad, algo de bisoñez y juventud, mucha juventud. La media de edad del once tipo no alcanza los 19 años (18,8).

«Es un rival distinto», explicó Ramsés Gil en la previa. «Son chavales extraordinariamente dotados técnicamente que trabajan más para convertirse en futbolistas que para conseguir resultados». En cualquier caso, «será un partido muy difícil, como todos en esta categoría», apuntó el entrenador de los irundarras.

Mejorar en la portería rival

El Basconia arrancó la temporada con tres empates, para encadenar después cinco derrotas en seis partidos. La única victoria del conjunto dirigido por Bittor Llopis, que viene de perder (2-0) en Loinaz ante el Beasain, se produjo en su último partido en casa (2-0 ante el Náxara).

En su plantilla destacan jóvenes talentos como Igor Oyono, de tan solo 17 años, el central David Osipov o Unax Urzaiz, hijo del que fuera delantero de los rojiblancos durante más de una década, Ismael Urzaiz. Varios jugadores del Basconia jugaron en la Youth League el miércoles en la victoria por 2-3 ante el Newcastle.

Parte del éxito del Real Unión hoy pasará por mejorar la producción ofensiva. Ramsés Gil sabe que esa es la asignatura pendiente de su equipo. «A nivel defensivo estamos muy bien porque estamos encajando muy poco. Es cierto que en los partidos que nos ha tocado proponer más no hemos convertido pero si los analizas, en la mayoría hemos generado fútbol para haber ganado o haber metido más goles».

Ya sea por la mínima o por algún gol de diferencia más, los txuribeltz necesitan los tres puntos esta tarde en Basauri para acercarse más a los puestos nobles de la clasificación.