El puesto de información de Lapurriturri, en Aiako Harria. Morondo.

El puesto de Lapurriturri cierra temporada con 354 visitas

El puesto de información ubicado en Aiako Harria permaneció abierto 52 días, siendo julio el mes que más visitantes registró

E. Prieto

Irun

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

El punto de información de Lapurriturri ha recibido esta temporada un total de 354 visitas, un número que supone un incremento del 7% respecto a ... 2024, en el que se registraron 331. «Estamos muy contentos porque, además de por su entorno urbano, la ciudad también es conocida por un parque natural tan rico como el de Aiako Harria», ha expresado este martes el delegado de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal. «Nos tiene que hacer sentirnos orgullosos tener ese tesoro a escasos metros de casa». El puesto ubicado en las faldas de Aiako Harria permaneció abierto un total de 52 días: las cinco jornadas de Semana Santa y los fines de semana y días festivos comprendidos entre los meses de junio y octubre.

