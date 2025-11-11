El puesto de Lapurriturri cierra temporada con 354 visitas

El punto de información de Lapurriturri ha recibido esta temporada un total de 354 visitas, un número que supone un incremento del 7% respecto a ... 2024, en el que se registraron 331. «Estamos muy contentos porque, además de por su entorno urbano, la ciudad también es conocida por un parque natural tan rico como el de Aiako Harria», ha expresado este martes el delegado de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal. «Nos tiene que hacer sentirnos orgullosos tener ese tesoro a escasos metros de casa». El puesto ubicado en las faldas de Aiako Harria permaneció abierto un total de 52 días: las cinco jornadas de Semana Santa y los fines de semana y días festivos comprendidos entre los meses de junio y octubre.

Olazabal ha destacado «el atractivo turístico importante» que supone para la ciudad el entorno natural, apuntando que tenemos «visitantes de Iparralde, Italia o Alemania, por poner algunos ejemplos». Además de para realizar cualquier consulta sobre los diferentes paseos y recorridos, el delegado ha recordado que también se organizan actividades a lo largo de la temporada para «conocer de primera mano y con personas expertas todo lo que ese parque natural nos ofrece. Los datos de participación han sido muy buenos».

Nerea Ibánez ha sido la encargada de desglosar los números que ha registrado el puesto de Lapurriturri este 2025 en la comparecencia celebrada en otro paraje natural de la ciudad, el de Osinbiribil. La responsable de Arazi, la empresa gestora del punto de información, ha desvelado que las «preguntas más repetidas tienen que ver con los recorridos», concretamente los relacionados con los senderos GR-11, PR-10 y PR-12. Julio fue el mes en el que más visitantes se registraron (93) y la franja de edad que concentró mayor cantidad de usuarios fue entre 18 y 40 años.

Ibáñez ha hecho referencia a «la torre de Erlaitz que se encuentra a 300 metros del puesto. Desde ahí las vistas son espectaculares. A muchos les recomendamos que se acerquen a visitarla y desde ahí los enfocamos a un recorrido u otro en función del tipo de visitante y sus necesidades».

Además, la encargada de dar información a los turistas ha resaltado las cinco actividades que se han llevado a cabo pensadas para «disfrutar en familia y aprender jugando». Sobre la geodiversidad, se programaron dos sesiones; una para «conocer los minerales que utilizamos en el día a día y se pueden encontrar en Aiako Harria», y otra sobre fósiles: «En Aiako Harria no tenemos fósiles pero aprovechamos que es mundo muy atrayente para los más pequeños. Les hablamos de los que pueden encontrar por Gipuzkoa y les damos opciones para manipularlos».

Relacionados con la biodiversidad, se realizaron tres actividades: sobre los árboles, «para conocer las especies del entorno y los beneficios que nos aportan»; sobre micología, «que tuvo mucho éxito y se agotaron las plazas», y sobre los polinizadores, «muy importantes para el sistema».

Con 20 plazas por encuentro, Nerea Ibáñez lamentó que haya gente que «no aparezca en el último momento. Es una pena porque en la lista de espera se quedan muchas personas».