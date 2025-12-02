El PSE de Gipuzkoa se reúne con la Agrupación Socialista de Irun para reforzar la colaboración institucional El diputado José Ignacio Asensio y la alcaldesa, Cristina Laborda, han abordado los proyectos estratégicos que se están desarrollando en la ciudad

Joana Ochoteco Irun Martes, 2 de diciembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, diputado de Sostenibilidad y primer teniente de Diputada General, José Ignacio Asensio, se ha reunido este lunes con la alcaldesa, Cristina Laborda para abordar los proyectos estratégicos que se están impulsando en el municipio y analizar los retos de futuro. En el encuentro han participado además la Vicesecretaria General del PSE-EE de Gipuzkoa y diputada de Movilidad y Turismo, Azahara Domínguez y la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes Goizane Álvarez. Desde la Agrupación Socialista de Irun han estado presentes Nuria Alzaga, primera teniente de alcaldesa y portavoz del grupo municipal, y Sergio Javier Alzaga, secretario de Organización de la Agrupación, entre otros miembros del partido.

Durante el encuentro, han indicado desde la Agrupación Socialista de Irun, se han analizado «los principales proyectos estratégicos que marcarán el futuro de la ciudad como Vía Irun, la culminación de Ronda Sur, la contratación del proyecto de urbanización en el ámbito de Txenperenea o el pabellón Multiusos IAM». José Ignacio Asensio ha reiterado el compromiso del PSE con Irun y ha asegurado que «somos un partido profundamente municipalista, porque las verdaderas transformaciones nacen desde lo local, en el día a día de las personas. Como partido, nos sentimos muy orgullosos de la labor que están desarrollando nuestros compañeros y compañeras aquí en Irun».

Por su parte, Cristina Laborda ha destacado que esta visita «demuestra que Irun está en la agenda de las grandes decisiones del territorio». La alcaldesa ha asegurado que «estamos construyendo la ciudad que merecemos: más conectada, más habitable y con más oportunidades. Irun está viviendo un momento histórico: estamos transformando nuestras infraestructuras, cosiendo la ciudad y generando espacios de futuro. Y lo estamos haciendo gracias a la cooperación entre instituciones y al compromiso firme de los y las socialistas con esta ciudad».