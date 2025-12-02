Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goizane Álvarez, José Ignacio Asensio, Cristina Laborda y Azahara Domínguez.

El PSE de Gipuzkoa se reúne con la Agrupación Socialista de Irun para reforzar la colaboración institucional

El diputado José Ignacio Asensio y la alcaldesa, Cristina Laborda, han abordado los proyectos estratégicos que se están desarrollando en la ciudad

Joana Ochoteco

Irun

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:10

Comenta

El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, diputado de Sostenibilidad y primer teniente de Diputada General, José Ignacio Asensio, se ha reunido este lunes con la alcaldesa, Cristina Laborda para abordar los proyectos estratégicos que se están impulsando en el municipio y analizar los retos de futuro. En el encuentro han participado además la Vicesecretaria General del PSE-EE de Gipuzkoa y diputada de Movilidad y Turismo, Azahara Domínguez y la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes Goizane Álvarez. Desde la Agrupación Socialista de Irun han estado presentes Nuria Alzaga, primera teniente de alcaldesa y portavoz del grupo municipal, y Sergio Javier Alzaga, secretario de Organización de la Agrupación, entre otros miembros del partido.

Durante el encuentro, han indicado desde la Agrupación Socialista de Irun, se han analizado «los principales proyectos estratégicos que marcarán el futuro de la ciudad como Vía Irun, la culminación de Ronda Sur, la contratación del proyecto de urbanización en el ámbito de Txenperenea o el pabellón Multiusos IAM». José Ignacio Asensio ha reiterado el compromiso del PSE con Irun y ha asegurado que «somos un partido profundamente municipalista, porque las verdaderas transformaciones nacen desde lo local, en el día a día de las personas. Como partido, nos sentimos muy orgullosos de la labor que están desarrollando nuestros compañeros y compañeras aquí en Irun».

Por su parte, Cristina Laborda ha destacado que esta visita «demuestra que Irun está en la agenda de las grandes decisiones del territorio». La alcaldesa ha asegurado que «estamos construyendo la ciudad que merecemos: más conectada, más habitable y con más oportunidades. Irun está viviendo un momento histórico: estamos transformando nuestras infraestructuras, cosiendo la ciudad y generando espacios de futuro. Y lo estamos haciendo gracias a la cooperación entre instituciones y al compromiso firme de los y las socialistas con esta ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  3. 3 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  9. 9 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  10. 10 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE de Gipuzkoa se reúne con la Agrupación Socialista de Irun para reforzar la colaboración institucional

El PSE de Gipuzkoa se reúne con la Agrupación Socialista de Irun para reforzar la colaboración institucional