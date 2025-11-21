Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ugarte y Borja Olazabal con su tarjeta de entrada al polideportivo integrada en la app Nik.

Los polideportivos de Irun permiten el acceso con la aplicación Nik del Gobierno Vasco

Se trata de una app que reúne diversos servicios de entidades públicas en una especie de 'bolsillo digital'

Iñigo Morondo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:39

El acceso a los polideportivos de Irun puede hacerse, desde este viernes, utilizando la aplicación Nik del Gobierno Vasco. Utilizando la identificación BAKQ (también cabe ... usar DNIe u otr certificado Izenpe), los usuarios de Artaleku y Azken Portu pueden asociar a esta app para móviles con su perfil de Irun Kirol y descargar la tarjeta a este 'bolsillo digital'. El código QR asociado a la misma se muestra al sensor de los tornos de los polideportivos y las barreras se bajan.

