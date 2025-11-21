Los polideportivos de Irun permiten el acceso con la aplicación Nik del Gobierno Vasco

El acceso a los polideportivos de Irun puede hacerse, desde este viernes, utilizando la aplicación Nik del Gobierno Vasco. Utilizando la identificación BAKQ (también cabe ... usar DNIe u otr certificado Izenpe), los usuarios de Artaleku y Azken Portu pueden asociar a esta app para móviles con su perfil de Irun Kirol y descargar la tarjeta a este 'bolsillo digital'. El código QR asociado a la misma se muestra al sensor de los tornos de los polideportivos y las barreras se bajan.

Aunque la tarjeta se descarga con la imagen de una IrunTxartela con el nombre del usuario y el logo de IrunKirol, el delegado de Gobierno Abierto, Jon Ugarte, ha aclarado que «se trata sólo de la tarjeta del polideportivo. Sí que es cierto que Nik está vinculado a la red de bibliotecas vascas y que también estamos trabajando con el proveedor tecnológico correspondiente, en que se pueda usar también para abrir los contenedores de recogida de residuos orgánicos, pero de momento, esta tarjeta que descargamos en Nik sólo es para los polideportivos».

El delegado de Deportes, Borja Olazabal, ha señalado que «dentro de esa búsqueda permanente de dar nuevas facilidades a la ciudadanía, damos un paso más y lo hacemos en uno de los servicios municipales que está, junto con el transporte público, entre los más usados de la ciudad. No vamos a abandonar los formatos físicos porque somos conscientes de que mucha parte de la población se maneja con ellos, pero también sabemos que la gente joven sale de casa sólo con el móvil y que tenemos que facilitar las cosas teniendo esos cambios sociales que se están dando».

Además de dar la opcción de abrir los tornos desde el móvil, la app gestiona también los servicios asociados. Es decir, tiene un acceso claro y directo al perfil de usuario de la persona abonada, lo que permite realizar las gestiones directamente desde la app.

La aplicación Nik sigue ampliando su carta de utilidades y ahora lo viene haciendo en colaboración con Eudel y los Ayuntamientos vascos gracias a un convenio al que el consistorio irunés se adhirió el pasado mes de octubre con la unanimidad de los grupos municipales. Nik permite incorporar a su bolsillo digital la tarjeta de Osakidetza, la de la biblioteca, la Gazte Txartela y la de familia numerosa, entre otras, garantizando las máximas medidas de seguridad y encriptación. EJIE, la sociedad del Gobierno Vasco para el desarrollo informático, sigue buscando desarrollar las capacidades de un sistema que quiere ser pionero en Europa a la hora de integrar tarjetas y credenciales de uso cotidiano.