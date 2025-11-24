El Pleno votará la cesión de la parcela del Edificio Sindical para que Educación amplíe el Instituto Bidasoa

I. M. IRUN. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La Comisión de Gobierno Abierto aprobó ayer elevar al Pleno de la Corporación una propuesta para ceder al Gobierno Vasco la parcela ajardinada anexa al Instituto Bidasoa.

Según se detalló en la comisión, la delegación Territorial del Departamento de Educación ha solicitado Ayuntamiento la cesión de la parcela municipal de la calle Alberto Larzabal, 1 para poder iniciar los trámites de construcción de la ampliación del centro formativo.

Se trata de la parcela donde se erigió en los sesenta el edificio de la Organización Nacional de Sindicatos, sin uso desde 1977. En ruina tras casi dos décadas de abandono, se demolió el inmueble en 2005 y el Ayuntamiento, que había judicializado que la parcela revirtiera al consistorio, ganó la propiedad por sentencia del Tribunal Supremo en enero 2006. Ya en aquel entonces, con la unanimidad del pleno, se aprobó ofrecer ese suelo a la consejería de Educación para que acometiera, si lo estimaba una ampliación del Instituto Bidasoa, que ya apuntaba una importante línea de crecimiento que ha mantenido y aumentado desde entonces.

El dictamen que se elevará al Pleno recoge la cesión gratuita del solar al Gobierno Vasco fijando «un plazo máximo de cinco años» para que se proceda a la construcción de la mencionada ampliación del Instituto Bidasoa. También advierte que, transcurrido el plazo que sea, si dejara de usarse para los fines objeto de la cesión, revertiría de nuevo al patrimonio municipal.