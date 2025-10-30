El Pleno aprueba hoy una subida del 2,7% en las tasas e impuestos del próximo año

J. O. irun. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La Sala Capitular acogerá a partir de las 9.30 de hoy, viernes, el Pleno ordinario de octubre. El orden del día de la sesión consta de quince puntos entre los que destaca el referente a las tasas e impuestos municipales de 2026.

La mayoría plenaria del Gobierno municipal conformado por Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV posibilitará que la propuesta del área de Hacienda salga adelante. Se contempla un incremento del 2,7%, tomando como referencia el IPC del mes de agosto. Se excluirán de esta subida precios públicos como la tarifa de la OTA o el Servicio de Ayuda a Domicilio, que se mantendrán congelados. Además, la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal contempla una ampliación del sistema de pago por capacidad, que eleva su techo máximo hasta los 37.000 euros. Este cambio implicará que «el 80% de las familias irunesas sean susceptibles de acogerse a las nuevas tarifas con menor porcentaje de pago», según anunció el Gobierno municipal.

Otro punto destacado es el referido a la Modificación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que incluye la incorporación de ocho nuevas plazas de Policía Local, las primeras de un total de quince que se sumarán hasta el año 2027.