El Pleno aprobó la subida del 2,7% en las tasas e impuestos y la ampliación del pago por capacidad

Joana Ochoteco irun. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Pleno de la Corporación aprobó ayer la subida general del 2,7% en las tasas e impuestos municipales. El incremento se aplicará a buena parte, no a todos, de los precios públicos de 2026. La propuesta salió adelante con el visto bueno de los dos grupos que conforman el Gobierno municipal, Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV.

En su intervención para explicar el contenido del dictamen, la delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, señaló que «gobernar también significa tomar decisiones que no siempre son fáciles, pero que son necesarias para garantizar el funcionamiento de la ciudad». Reconoció que «a nadie le gusta escuchar que el precio de algo se ha actualizado», pero también defendió ese incremento del 2,7% como «un ajuste moderado y razonable. No se trata de recaudar más, sino que mantener lo que tenemos y seguir avanzando, asegurando unos servicios de calidad». La subida se aplicará a impuestos como el IBI o la viñeta, aunque en determinados casos los precios se mantendrán congelados; por ejemplo, en el coste del ticket de la OTA o del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La modificación de la ordenanza fiscal para 2026 incluye también la ampliación del sistema de pago por capacidad económica implementado este 2025. A partir del año que viene se incorpora un tramo más, de forma que la posibilidad de acogerse a las tarifas con menor porcentaje de pago alcance al 80% de las familias irunesas.

EH Bildu se abstuvo en las subidas de las tasas e impuestos y Elkarrekin Podemos y Populares votaron en contra

Un sistema «más equitativo»

Nuria Alzaga subrayó que «este no es sólo un debate de cifras, sino también de equidad; de cómo garantizamos que los servicios estén al alcance de todos y todas. Cada euro que se recauda tiene un propósito claro: volver a la ciudadanía en forma de bienestar, infraestructuras y servicios públicos de calidad». La delegada también apuntó a la «necesidad de revisar una norma foral fiscal que ha quedado obsoleta. Creemos necesario avanzar hacia un sistema más progresivo y equitativo».

Las posturas de los grupos de la oposición fueron diferentes: EH Bildu señaló que comprenden «la importancia que tiene la recaudación municipal para el funcionamiento de la ciudad», pero se mostraron a favor de «un sistema fiscal más justo, basado en la progresividad» que, recordó el concejal Gorka Berasategi, «llevamos años defendiendo». El grupo votó a favor de esa modificación de la ordenanza que amplía el pago por capacidad económica, pero se abstuvo en los puntos referidos a la actualización de las tasas y de los impuestos.

Elkarrekin Podemos presentó una enmienda a la totalidad de los dictámenes referidos a estos dos últimos puntos, que no encontró apoyo en el resto de los grupos. El portavoz, David Nuño, defendió un «congelamiento» de las tasas, impuestos y precios públicos «hasta realizar un estudio y ejecutar una redistribución según la renta de los iruneses». Elkarrekin Podemos votó en contra de la actualización de los precios, pero a favor de la propuesta de ampliar el pago por capacidad, porque «creemos que ese es el camino», afirmó la concejal Thania Pazos.

Desde el grupo Popular, el portavoz Iñigo Manrique recordó que «a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes» y que «congelar las tasas e impuestos permitiría más margen de maniobra» a la ciudadanía, además de «dinamizar la economía local». Si bien agradeció la disposición al diálogo de la delegada de Hacienda, Manrique subrayó que «necesitamos políticas con capacidad de generar empleo y riqueza» y su grupo votó en contra del incremento de los precios públicos. No obstante, se mostraron a favor de la ampliación del sistema de pago por capacidad económica asegurando que «cuando nos acercamos a la calle, acertamos».