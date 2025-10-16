La plantilla de la Policía Local se incrementará en 15 agentes en los próximos dos años

IrunLa plantilla de la Policía Local se incrementará en 15 agentes en los próximos dos años
Irun
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24
La plantilla de Policía Local se incrementará en quince agentes de aquí a final de mandato. Así lo confirmó este jueves la alcaldesa, Cristina ... Laborda.
El Pacto por la Seguridad y la Convivencia acordado en 2022 entre todos los grupos municipales y revalidado en 2024, recogía dos medidas relacionadas. «Por un lado, la reorganización del modelo hacia una policía de cercanía y con mayor presencia en la calle», recordó Laborda. «Por otro, una ampliación de plantilla para poder llevar a cabo ese cambio de modelo». Según explicó Laborda, el proceso para definir el nuevo modelo «incluida la reflexión interna y el contraste con sindicatos y agentes» está terminando y en los próximos dos años «se incorporarán 15 agentes más a la plantilla de Policía Local».
En el acuerdo de gobierno con EAJ-PNV se recogió esa medida que tiene también una partida en el presupuesto municipal para poder ampliar a finales de año la Relación de Puestos de Trabajo, el documento que recoge las plazas en cada servicio municipal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión