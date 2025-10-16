La plantilla de la Policía Local se incrementará en 15 agentes en los próximos dos años

La plantilla de Policía Local se incrementará en quince agentes de aquí a final de mandato. Así lo confirmó este jueves la alcaldesa, Cristina ... Laborda.

El Pacto por la Seguridad y la Convivencia acordado en 2022 entre todos los grupos municipales y revalidado en 2024, recogía dos medidas relacionadas. «Por un lado, la reorganización del modelo hacia una policía de cercanía y con mayor presencia en la calle», recordó Laborda. «Por otro, una ampliación de plantilla para poder llevar a cabo ese cambio de modelo». Según explicó Laborda, el proceso para definir el nuevo modelo «incluida la reflexión interna y el contraste con sindicatos y agentes» está terminando y en los próximos dos años «se incorporarán 15 agentes más a la plantilla de Policía Local».

En el acuerdo de gobierno con EAJ-PNV se recogió esa medida que tiene también una partida en el presupuesto municipal para poder ampliar a finales de año la Relación de Puestos de Trabajo, el documento que recoge las plazas en cada servicio municipal.