José Mª Lumbreras, Andoni Urdangarin, Cristina Laborda, Iñigo Bergés y Juanjo Aizpiolea.

El Plan Especial de Seguridad de la campaña de Navidad se activa este viernes

Ertzaintza y Policía Local han trabajado conjuntamente en las acciones que incluyen un refuerzo de la presencia policial en las calles

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:32

El Ayuntamiento activará este viernes el Plan Especial de Seguridad de la campaña de Navidad. El operativo, desarrollado conjuntamente entre la Policía Local y la ... Ertzaintza, se pondrá en marcha en la víspera del acto de encendido de la iluminación navideña, el primer gran evento de la campaña, que tendrá lugar este sábado. El objetivo es «garantizar unas fiestas navideñas seguras», ha incidido la alcaldesa, Cristina Laborda, en la presentación de ese Plan Especial. Le han acompañado el delegado de Seguridad y Convivencia, Iñigo Bergés; el jefe de la Ertzaintza de Irun, Andoni Urdangarin; el jefe de la Policía Local, Juanjo Aizpiolea, y José Mª Lumbreras, en representación de Bidashop. Precisamente, la Ertzaintza imparte este jueves sendos cursos de formación dirigidos al sector hostelero y comercial de la ciudad, con el fin de ayudarles a prevenir delitos cibernéticos y estafas.

