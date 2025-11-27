El Plan Especial de Seguridad de la campaña de Navidad se activa este viernes

El Ayuntamiento activará este viernes el Plan Especial de Seguridad de la campaña de Navidad. El operativo, desarrollado conjuntamente entre la Policía Local y la ... Ertzaintza, se pondrá en marcha en la víspera del acto de encendido de la iluminación navideña, el primer gran evento de la campaña, que tendrá lugar este sábado. El objetivo es «garantizar unas fiestas navideñas seguras», ha incidido la alcaldesa, Cristina Laborda, en la presentación de ese Plan Especial. Le han acompañado el delegado de Seguridad y Convivencia, Iñigo Bergés; el jefe de la Ertzaintza de Irun, Andoni Urdangarin; el jefe de la Policía Local, Juanjo Aizpiolea, y José Mª Lumbreras, en representación de Bidashop. Precisamente, la Ertzaintza imparte este jueves sendos cursos de formación dirigidos al sector hostelero y comercial de la ciudad, con el fin de ayudarles a prevenir delitos cibernéticos y estafas.

El que han desarrollado Ertzaintza y Policía Local es «un plan ambicioso», ha señalado Andoni Urdangarin: desde este mismo viernes, una jornada que estará condicionada por las campañas de descuentos del Black Friday, «reforzaremos nuestras patrullas». El dispositivo incluirá la puesta en marcha de acciones dirigidas a «prevenir los hurtos», que ocupan «la mayor cantidad de atestados que solemos recoger tanto la Policía Local como la Ertzaintza». Así, «aumentaremos las korrikas presenciales», los patrullajes preventivos a pie de calle, «tanto en el centro como en los barrios periféricos, y también en la zona del Centro Comercial Txingudi», ha concretado el responsable de la Ertzaintza. «Coordinándonos con la Policía Local y distribuyendo las zonas podremos tener más presencia y llegar a más lugares». El Plan incluye también la puesta en marcha de «nuevos sistemas, como el aplicativo Salaketa», que permite la recogida de denuncias por delitos menores «en plena calle».

El Plan Especial también estará activo el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, en el que la línea de trabajo se centrará en el ocio nocturno que, siendo jornadas festivas, se prevé que se intensifique. A partir del 12 de diciembre, «cuando empiece como tal la campaña navideña», también se prevén refuerzos. Se mantendrán en las jornadas especiales que llegarán después, como Santo Tomás, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes «y, después, en las rebajas, en las que también se producen aglomeraciones de gente», ha apuntado Urdangarin.

Las estrategias emprendidas desde Ertzaintza y Policía Local se centran en «la localización de delincuentes más activos y de grupos que puedan venir a actuar a la zona de Irun. Para ser eficaces, lo primero que tenemos que hacer es prevenir, localizar y actuar sobre estos grupos para que no incidan y reincidan». La presencia policial en las calles busca también «sensibilizar a la ciudadanía», y posibilitar que «se nos acerquen, nos consulten y nos pregunten» si lo necesitan. «Intentamos generar mayor percepción de seguridad», ha resumido Urdangarin.

La red, el lugar más inseguro

No obstante, el responsable de la Ertzaintza ha apuntado a un tipo de delito que, aunque no genera tanta alarma social, es en esta época cuando mayor incidencia registra: es «la ciberdelincuencia». A pesar de que los delitos de esta tipología implican la estafa de grandes cantidades de dinero o de datos sensibles almacenados en teléfonos móviles, ordenadores y correos electrónicos, «en la red no tenemos esa percepción de inseguridad, aunque es el lugar más inseguro de todos. Vamos a conciencia sobre las amenazas digitales más comunes», a través de acciones como esos cursos que se van a impartir este jueves al sector comercial: «les aportaremos nociones para detectar y evitar posibles estafas, robos de datos y ataques informáticos, que están a la orden del día», ha explicado Andoni Urdangarin.

El responsable de la Policía Local, por su parte, ha incidido en que «llevamos mucho tiempo trabajando de forma conjunta con la Ertzaintza» y ahora, a las puertas de la Navidad, «tenemos previstas y analizadas prácticamente todas las situaciones y necesidades». El objetivo es que ese conjunto de acciones que se ponen en marcha a partir de este viernes «sean lo más eficiente posibles», ha asegurado Juanjo Aizpiolea.

La alcaldesa ha subrayado que el objetivo principal es que «los iruneses e irunesas, desde los mayores hasta los más pequeños, puedan disfrutar de estos días con tranquilidad, con seguridad y en las calles, que es donde nos vamos a encontrar todos y todas». El delegado de Seguridad y Convivencia ha señalado la necesidad de «luchar contra los delitos más recurrentes, como los hurtos», a través de esa mayor presencia policial que se verá en las calles de la ciudad. Bergés también ha recordado la labor de Protección Civil, cuyos voluntarios «también estarán en todos los eventos ayudando a la ciudadanía».

En representación de Bidashop, José Mª Lumbreras ha agradecido esa formación que impartirá la Ertzaintza «y que acogeremos de buen grado». En referencia a ese Plan Especial, ha valorado que «se están dando pasos para ir mejorando la situación» y ha agradecido a Ertzaintza y Policía Local «que estén redoblando esfuerzos», así como al Ayuntamiento «por escuchar nuestras peticiones».