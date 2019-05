Pioneras del deporte profesional femenino cuentan su historia en el Amaia Nekane Larramendi, flanqueada por sus hijas, y Maribel García, sobrina de Maite Vázquez. / F. DE LA HERA La exposición 'Raquetistas, antes y ahora' se inaugura este viernes JOANA OCHOTECO IRUN. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:11

Nekane Larramendi nació en Pasaia, pero vive en Irun desde los años 50. Fue raquetista entre los 15 y los 20 años; ahora, tiene 94. Empezó a jugar, «como delantera», en un frontón que estaba en el barrio donostiarra de Gros. Pero «de allí nos mandaron a Sabadell», a ella y a otras chicas, a una escuela de raqueta. «Una vez», en un entrenamiento, «me dieron un pelotazo en la cabeza», recuerda. «Mi amiga lloraba pensando que me moría. '¡Que yo no me muero! A mi subidme al botiquín y ya me harán algo'. Ya me hicieron, y aquí estoy todavía». Eran mujeres fuertes y valientes, dedicándose al deporte de forma profesional en los años 40 del pasado siglo. «¿Que cuantos partidos jugábamos en una tarde? Todos los que nos ponían...».

La tía de Maribel García también fue raquetista: para ella era «la tía Tere», pero en los frontones en los que jugó figuró como Maite o Mari Tere Vázquez Lorea. «Nació en la calle Papinea», al lado del frontón Uranzu. ¿Pudo esta circunstancia tener algo que ver con la que sería su profesión? «Quizá, no lo sé... En la familia siempre vivimos como algo normal el que ella jugara a pelota. Empezó jugando en Barcelona, en Eibar, en Canarias... Y terminó en Madrid», donde se quedó. Maribel recuerda «perfectamente» a su tía jugando en un frontón de la capital: «me encantaba verla». La exposición 'Raquetistas, antes y ahora' es, para ella, «como un pequeño homenaje» a mujeres como Maite Vázquez, «que eran unas valientes».

La exposición llega al Centro Cultural Amaia de la mano de 'Raketistak lehen eta orain kultur kirol elkartea'. Esta entidad tiene por objetivo visibilizar la historia de las raquetistas, que tuvieron un gran protagonismo entre 1917 y 1980. Como explican desde la asociación, «se cree que aquellas mujeres que jugaban en frontones fueron las primeras deportistas profesionales del mundo». Se incorporaban a las escuelas de raqueta, dejando su hogar, hacia los 15 años.

La muestra se inaugura este viernes, día 24, y permanecerá instalada en el Amaia hasta el 9 de junio. Ayer tuvo lugar la presentación de la exposición, a la que asistieron los delegados de Cultura y Deportes, Juncal Eizaguirre y Pedro Alegre, que anunciaron que esta exposición se completará con dos actividades relacionadas: la primera tendrá lugar el 30 de mayo, cuando se proyectará un documental dirigido por Jon Juanes. También impulsor de la exposición y de las investigaciones para recuperar la historia de las raquetistas, explicó en euskera que la asociación está intentando contactar y obtener información sobre todas esas mujeres.

El 9 de junio a las 12.30, por otra parte, se celebrará el espectáculo de danza y bertsolarismo titulado 'Gu Agustina', de la mano de Ereintza Dantza Taldea bajo la dirección de Alain Maya, y en el que participará Maddalen Arzallus. «Hemos intentado reflejar la presencia de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, utilizando la historia de las raquetistas como excusa», explicó Alain Maya.