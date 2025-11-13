Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los delegados Sergio Javier y Gorka Álvarez junto a Mari Llucia, de Aurreratu Elkartea E. P.
Irun

Pictogramas para lograr una ciudad más accesible

El Ayuntamiento ha acondicionado 45 pasos de cebra «para ayudar a las personas con necesidades especiales y garantizar su seguridad»

E. Prieto

Irun

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

El Ayuntamiento de Irun ha incorporado pictogramas en cuarenta y cinco pasos de cebra de la ciudad en entornos como ambulatorios, centros escolares y asociaciones ... con el objetivo «de ayudar a las personas con necesidades especiales y garantizar su seguridad», tal y como ha explicado este jueves el delegado de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, Gorka Álvarez.

