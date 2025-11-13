Pictogramas para lograr una ciudad más accesible

El Ayuntamiento de Irun ha incorporado pictogramas en cuarenta y cinco pasos de cebra de la ciudad en entornos como ambulatorios, centros escolares y asociaciones ... con el objetivo «de ayudar a las personas con necesidades especiales y garantizar su seguridad», tal y como ha explicado este jueves el delegado de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, Gorka Álvarez.

La iniciativa se ha presentado en uno de los pasos de cebra que ha sido acondicionado, a escasos metros del Ambulatorio Irun Centro. «Es una obra sencilla pero importante que creemos va a mejorar la calidad de vida de muchos irundarras», ha señalado Álvarez sobre una iniciativa que es una vieja reivindicación de Aurreratu Elkartea, asociación bidasotarra de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. El delegado ha expresado que la actual es una primera fase de actuación que se evaluará para «trasladar iniciativas similares a otros puntos de la ciudad».

En cuanto a los trabajos realizados, Gorka Álvarez ha detallado que se ha utilizado pintura azul para dibujar cuatro imágenes sobre la primera franja de cada paso de peatones, cada una de ellas asociada a una acción: «la primera simboliza 'esperar', la segunda 'mirar', la tercera prestar atención al semáforo en en el caso de que lo haya, y la cuarta 'cruzar'. La tercera imagen variará dependiendo del paso de cebra que sea».

En la comparecencia también ha estado presente el delegado de Movilidad Sostenible, Sergio Javier, para el que la iniciativa supone «un paso más en cuanto a tener una ciudad más segura, más accesible e inclusiva. Es una adaptación relativamente sencilla pero esconde un gran valor social. Cada símbolo representa una oportunidad para que cualquier persona pueda moverse con más autonomía por la ciudad».

El delegado ha señalado que la acción está incluida dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el que se incluye un apartado específico de movilidad inclusiva que va dirigido a los colectivos vulnerables. «A veces hablamos de grandes proyectos pero estas actuaciones contribuyen a conseguir una gran ciudad. Es importante que Irun cuide a todas las personas», ha afirmado.

«Una ciudad para todos y todas»

El acto ha contado con la presencia de Mari Llucia, presidenta de Aurreratu Elkartea. «Llevamos bastante tiempo solicitando cambios de este tipo en la ciudad», ha reconocido, añadiendo que «nos gustaría que la iniciativa se trasladase al interior de edificios de la administración o las oficinas municipales». En cualquier caso, «se trata de un primer paso que creemos puede facilitar la accesibilidad a cualquier persona. No solamente a las personas con necesidades especiales, también a niños pequeños o a personas mayores».

Mari Llucia ha concluido su intervención considerando que la iniciativa contribuye a que «Irun sea una ciudad para todos y todas, más accesible y cercana».