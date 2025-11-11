«A pesar de perder la final, estoy satisfecho con el torneo que he hecho» Unai Amiano perdió por 22-15 ante Beñat Senar la final del Cuatro y Medio de segunda en un Uranzu con todo vendido

Iñigo Aristizabal IRUN. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Unai Amiano perdió la final del Cuatro y Medio de segunda, 22-15 contra Beñat Senar, pero lo mostrado durante este campeonato y en la propia final hablan muy bien de un pelotari que todavía no lleva ni dos meses en el mundo del profesionalismo.

Hubiera sido espléndido llegar y besar el santo, ganar su primera final, pero Senar confirmó su condición de favorito, a pesar del 0-8 inicial y de que Amiano seguía por delante con buena ventaja en el 9-14.

El irundarra recuerda que «yo quería empezar el partido de manera diferente a los anteriores, Quería empezar más agresivo y si salía bien, perfecto, y si no salía, pues nada. Pero sabía que sin arriesgar no podría ganar».

«Salí con la idea de ganar y empecé más agresivo. Sabía que sin arriegar no podría ganar a Senar»

Un arranque perfecto

En ese inicio del partido «jugué con cabeza y empecé haciéndolo todo perfecto. Me puse 0-8 y luego hubo algún tramo en el que, aunque él me hacía algún tanto, enseguida le recuperaba el saque y eso era muy positivo para mí».

Sin embargo, según avanzaba el encuentro, que se fue a 45 minutos, «me empecé a cansar. Él fue entrando en el partido y yo ya no estuve tan fino y por varios detalles, él acertó con el saque-remate y ahí se me fue el partido».

Ir con tanta ventaja no le hizo cambiar el planteamiento del partido. «Yo salí con idea de ganar. Si vas derrotado a una final... Y para mí la idea era la misma con el 0-0 o con el 0-8, aunque está claro que en ese momento lo veía más cerca. Pero quedaba mucho y así se confirmó».

Su actuación le dejó un sabor agridulce. «Me quedé con sensaciones raras. Nada más acabar estaba enfadado por algún detalle que podía mejorar, pero con el paso de las horas y de los días he ido apreciando más las cosas buenas que hice. En general, estoy satisfecho».

Ha tenido oportunidad de ver la final grabada. «La primera parte sí que la vi a gusto. Una vez te olvidas del resultado, empiezas a valorar también el campeonato que has hecho recién debutado y, en general, he visto a gusto la final. También con un poco de rabia, porque tenía el partido bien dirigido y se me escapó. Pero lo importante es ir aprendiendo y ver también que tienes potencial para disfrutar».

Aunque también había aficionados de Senar, la mayoría del frontón Uranzu, lleno, estaba a su favor. Jugar en casa debería ser una ventaja pero «nunca se sabe. Me tocó jugar la semifinal con todo el frontón en contra y gané. Y ahora con la mayoría a mi favor y he perdido. Jugar en casa es bueno para unas cosas y malo para otras, pero está claro que fue especial jugar en el Uranzu».

Pancartas de sus amigos

En el frontón irundarra se pudieron ver pancartas con los lemas 'Txapela Irunen zeok, etxeratzea falta. Aupa Unai, gozatu' (La txapela está en Irun, falta llevarla a casa. Aupa Unai, disfruta), 'Txokoan zein zabalean, gozatu bidean. Aupa Unai!' (En el txoko y en el ancho, disfruta en el camino. ¡Aupa Unai!) y 'Txapela zuretzat, gaua guretzat' (La txapela para tí, la noche para nosotros).

Contradijo la segunda parte de esta última porque a la noche «fui a cenar con la cuadrilla y dimos una vuelta. Ganes o pierdas, si estás en una final, hay que celebrarlo, ya sea la primera o la quinta. Y una vez pasadas unas horas ya estaba más tranquilo y más contento, empezando a valorar todo».