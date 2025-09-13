Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Jon Benet, en la inauguración de su muestra en el CBA, junto a la escultura que evoca al San Juan Arri. MORONDO

Irun

«Cada persona que ve esta exposición contribuye a que yo cumpla mi sueño»

El 'jonbismo' del joven creador recala en su ciudad natal tras haberse mostrado con éxito en muestras colectivas de Málaga y BarcelonaJon Benet Artista irundarra que inaugura la ampliación del CBA

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Los Premios a la Innovación Irun Ekintzan reconocieron hace dos años y medio la Idea Innovadora de un joven irundarra que hacía arte digital 3D. ... Jon Benet y su 'jonbismo' (su propio estilo artístico a partir de formas únicas, fluidas y con volumen) fueron un recurso que emplearon cantantes de fama internacional como Morad, Nio García, Sech o Myke Towers. Marcas como Rip'n'dip, American Shocks o Adidas también han recurrido a su creatividad. Pero en estos dos últimos años Benet ha llevado su arte a nuevas esferas y ese camino lo ha convertido, con sólo 27 años, en el artista contemporáneo que el área de Cultura ha elegido para la exposición inaugural del Centro de Cultura y Creatividad CBA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Cada persona que ve esta exposición contribuye a que yo cumpla mi sueño»

«Cada persona que ve esta exposición contribuye a que yo cumpla mi sueño»