«No pensaba que en mi primer campeonato podría llegar a la final» Unai Amiano peleará mañana en el Uranzu con Beñat Senar por la txapela del Cuatro y Medio de Segunda

Unai Amiano, a la derecha, durante la elección del material con el que se jugará la final de mañana.

El frontón Uranzu vivirá mañana una jornada especial con la disputa de la final del Cuatro y Medio de Segunda, en la que figura el irundarra Unai Amiano. Se medirá al ataundarra Beñat Senar en el segundo partido de una tarde que empezará con el Laso-Ugartemendia contra Elordi-Gaskue.

La venta de entradas va a muy buen ritmo y ya sólo quedan en torno a cien, a 25 y 30 eruros, en la página web www.entradasfronton.com.

Final Campeonato del Cuatro y Medio de segunda, entre el irundarra Unai Amiano y el ataundarra Beñat Senar.

Día y hora Sábado 17.30 en el Uranzu tras el partido entre Laso-Ugartemendia y Elordi-Gaskue.

Borja Olazabal, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Irun, considera que «estamos ante un momento muy especial para la ciudad y para el frontón Uranzu. Ya el hecho de que se juegue la final aquí es muy positivo y se ha convertido en doblemente interesante por la presencia de Unai Amiano en la misma».

Vaticina que «será complicado para Amiano, porque perdió en la liguilla contra un Senar que brilló en la semifinal, pero seguro que jugar en casa y el apoyo del público le ayudarán».

Quería dar mi nivel

Amiano reconoce que «no esperaba llegar a la final en mi primer campeonato y, además, en Irun. Quería hacerlo bien, dar mi nivel y por ahora ha ido todo muy bien y es una gran alegría jugar la final y en Irun».

En la liguilla de cuartos de final Amiano derrotó por 22-15 a Egiguren V y por 22-16 a Eskiroz y perdió 22-6 frente a su rival de mañana. En semfinales se impuso 22-18 a Rekalde.

Que este partido se iba a disputar en el Uranzu se anunció con la liguilla de cuartos ya en juego. «Cuando se supo, me dio más fuerza para intentar llegar a la final, pero lo veía muy lejos».

Sobre Senar, reconoce que en la liguilla «me dio un repaso y está muy fuerte. Pero creo que aprendí varias cosas en ese partido y que he podido corregirlas en las últimas semanas. Estoy preparado para plantarle cara pero sabiendo que tendré que hacerlo todo perfecto o casi perfecto para poder ganarle».

Jugar en casa debe ser un extra para Amiano. «Hace poco debuté aquí y es como otro debut, mi primera final. En las finales siempre hay nervios, será importante saber controlarlos».

Su rival, Beñat Senar recuerda que «en la liguilla me salió todo bien pero en la final será distinto». Aunque Amiano jugará en casa «también habrá bastante gente a mi favor».