Pautas para incorporar la perspectiva de género a la movilidad en la ciudad Leturiondo, Santano, Garmendia y Laborda, en la presentación de Inés Sánchez de Madariaga. / DE LA HERA Presentado un estudio que analiza los desplazamientos relacionados con el cuidado y que servirá de base al PMUS M. A. I. IRUN. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:18

Con el título 'La movilidad del cuidado en Irun', Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra Unesco de género del departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, presentó el pasado lunes en el Centro Palmera Montero un estudio encargado por el Ayuntamiento de Irun, que tiene por objetivo «servir de base para analizar la incorporación de la perspectiva de género al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)».

Al acto asistieron el alcalde, José Antonio Santano, la viceconsejera de Planificación Territorial del Gobierno Vasco, Arantxa Leturiondo, la diputada de Movilidad de Diputación, Marisol Garmendia y la delegada de Movilidad del Ayuntamiento, Cristina Laborda.

La encuesta

«Las actividades relacionadas con el cuidado suponen el 10,5% de la movilidad en Irun»«La percepción de la seguridad se presenta como un aspecto clave en los desplazamientos»

La investigación se ha basado en una encuesta realizada en la ciudad para conocer de primera mano cuáles son los tipos de los desplazamientos llamados 'de cuidado' (a equipamientos deportivos, culturales, parques, centros escolares, centros de salud, academias, supermercados...). Se ha recogido una muestra de 606 personas (415 mujeres y 191 hombres), de edades que van desde los 18 a los 97 años y proporcionalmente, en todos los barrios de Irun.

«El PMUS planteaba, hasta la fecha, potenciar el uso de medios de transporte sostenibles y ahora hemos querido profundizar más y estudiar no sólo los desplazamientos del trabajo a casa o del lugar de estudio a casa en los que se basan los planes de movilidad; se trata de incorporar al análisis todos los desplazamientos vinculados a la vida cotidiana y que tienen en cuenta todos los rangos de edad de la ciudadanía. Queremos reparar en aquellos desplazamientos que realizan las personas cuando ejercen las tareas del cuidado que a lo largo del día o de la semana funcionan en una red de movimiento mucho más compleja», señalaba la delegada de Movilidad, Cristina Laborda.

El estudio arroja datos que permiten no sólo hacerse una idea de los movimientos en torno al cuidado, y la separación entre sexos, sino también tener una foto sobre cómo es la movilidad en la ciudad. Concluye, entre otras cosas, que la mayor parte de la movilidad es local (hasta un 60% de los viajes tiene origen y destino en Irun) y que la mayor parte de esa movilidad (el 38,6% de los viajes), se realiza a pie. «Se trata de un 'no medio de transporte', que se hace fundamentalmente como opción personal, porque gusta y no por ausencia o carencia de otros medios de transporte», explicaba Inés Sánchez de Madariaga.

Lo más relevante de este estudio es el dato de que las actividades de cuidados suponen el 10,5% del total de la movilidad en Irun. En el caso de las mujeres, supone el 14,5% de sus desplazamientos. «Hasta ahora, no habíamos tenido forma de medir este tipo de movilidad, y es un dato fundamental para poder conocer con mayor exactitud los movimientos que se realizan en la ciudad», apuntaba Cristina Laborda.

En su exposición, la directora de la Cátedra Unesco también se detuvo a la hora de estudiar la situación del transporte público en la ciudad. Señaló, por ejemplo, que el 17,7% de los desplazamientos se realiza en transporte público y que el 70% de la población mayor de 18 años de Irun posee abono o tarjeta para el transporte público. Apuntó, también, que la distancia media desde el domicilio a la estación de tren más cercana es de poco más de 12 minutos y a la parada de autobús más próxima, de 3,5 minutos. «Tanto en las valoraciones de las estaciones de tren, como en las de las paradas de autobús, dominan ampliamente los aspectos positivos sobre los negativos», dijo la autora del estudio.

Con relación a los medios de transporte públicos usados por hombres y mujeres, las primeras valoran más positivamente los aspectos relacionados con el viaje en autobús. En cambio, los aspectos relacionados con el viaje en tren son mejor puntuados por los hombres. La percepción de la seguridad se presenta como un aspecto clave. Al respecto, se señala que las mujeres «tienden a sentirse más seguras durante el viaje en el autobús, posiblemente por la presencia del conductor».

El capítulo dedicado al transporte en vehículo privado determina que el 32,5% utiliza el coche en sus desplazamientos y que el 78% lo hace «por comodidad».

Una vez presentado a la ciudadanía, el estudio será trasladado a la Mesa de Movilidad, donde están representados grupos municipales y colectivos sociales, para continuar con su análisis.